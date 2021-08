Construções e reformas exigem cuidados com a rede elétrica 

O acreano aproveita o verão para construir e reformar imóveis. Mas obras próximas à rede elétrica exigem cuidados redobrados durante o manuseio de materiais, para evitar acidentes e interrupções de energia.

“Seguir o distanciamento correto de segurança em relação à rede elétrica é fundamental para evitar acidentes. Um acidente pode acontecer mesmo que não haja contato direto com os fios, basta que se aproxime menos de dois metros para que possa ocorrer uma descarga por indução elétrica e, como consequência, gerar sérias lesões ou mesmo a morte”, explica o gerente de Operação da Energisa Acre, Tiago Bastos.

Por isso, os profissionais da construção civil devem ficar atentos às distâncias mínimas de segurança da rede elétrica, que deve ser de dois metros de distância na horizontal e três metros na vertical, principalmente quando tiver o uso de andaimes.

Os cuidados também devem existir durante os serviços de pinturas e instalações de antenas de TV. Além disso, não se deve mexer na fiação de forma a afastá-la do local da construção, sob nenhuma hipótese.

As atividades que envolvem energia elétrica devem ser realizadas de forma segura e responsável, por profissionais qualificados e autorizados. Subir em postes, trocar transformadores, fazer instalação de medidores, manobrar equipamentos na rede de energia são serviços que só as equipes da Energisa podem realizar, pois são preparadas para desenvolver o trabalho com segurança.

Orientações de segurança

O descuido pode ocasionar uma descarga elétrica e o trabalhador pode sofrer queimaduras, fraturas por quedas e até fatalidades. Por isso, a Energisa Acre preparou algumas orientações simples, mas que podem evitar acidentes graves.

Monte andaimes longe da rede elétrica e nunca se aproxime com vergalhões ou calhas;

Ao manobrar caminhões, cuidado com a rede elétrica. Verifique a altura do veículo e nunca estacione embaixo da rede para acionar a caçamba ou inspecionar carga;

Sempre use os equipamentos de segurança;

Instale antenas com uma distância segura para que, em caso de queda, ela não toque nos fios da rede elétrica. Caso a antena caia perto dos fios, não tente recuperá-la, pois poderá receber uma descarga elétrica;

Certifique-se de que as instalações estejam boas e adequadas à carga elétrica;

Ao fazer pequenos reparos em aparelhos elétricos, certifique-se de desligá-los da tomada;

Poda de árvores: nunca faça poda em árvores que estiverem próximas ou em contato com os cabos de energia.

Intervenções na rede

Além crime, qualquer tipo de intervenção na rede é perigosa e pode causar acidentes fatais. Ações que são proibidas de serem realizadas na rede de energia ou próximas a ela:

Instalar câmeras de vigilância, placas publicitárias, cabos de rede de internet e demais equipamentos particulares nos postes;

Instalar, retirar ou adulterar medidores de energia;

Realizar pintura de fachadas improvisando extensores no rolo de pintura;

Fazer cercas ou alambrados sob a rede elétrica sem aterramento e/ou seccionamento;

Subir em transformadores ou estruturas de rede de energia. Somente as equipes da concessionária estão habilitadas a fazer intervenções no sistema.

