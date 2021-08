Covid: Semsa anuncia mutirão de vacinação nesta quinta, sexta e sábado em Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), anunciou um novo mutirão de vacinação contra a Covid-19.

O objetivo é imunizar os adolescentes a partir dos 12 anos de idade de forma mais acelerada. A ação ocorre a partir desta quinta-feira (12), seguindo pela sexta (13) e sábado (14), das 8h às 20h, na Biblioteca Pública do Estado.

Além disso, nesta quinta, outros sete pontos estarão disponíveis das 8h às 16h: Urap Hidalgo de Lima, Urap Rosângela Pimentel, Urap Maria Barroso, Urap Vila Ivonete, Urap Roney Meireles, Urap Cláudia Vitorino e Urap Eduardo Assmar. Nestes pontos também haverá vacinação da segunda dose do imunizante da Pfizer.

Além disso, a Semsa anunciou que no drive-thru, montado em frente ao 7º BEC, e na unidade do São Francisco, Urap Bacurau, Urap Valdeisa Valdez e Policlínica Barral y Barral, vai ser aplicada a segunda dose do imunizante da AstraZeneca para quem tomou a primeira dose há mais de 90 dias.