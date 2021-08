De partir o coração: velha conhecida de Sena Madureira vive em situação de abandono e moradores pedem ajuda

Uma antiga moradora de Sena Madureira, conhecida como Socorro, tem passado por dificuldades. Muito querida na cidade, a mulher, que já teve família e uma vida “normal”, hoje vive “perambulando” pelas ruas da cidade.

Nas redes sociais, antigos amigos de Socorro relatam com preocupação a situação dela, que segundo eles, está com a saúde se deteriorando. Os moradores fazem um apelo para que as autoridades do município e do Estado façam algo por Socorro, dando um tratamento de saúde adequado e se for o caso, até mesmo a internação em um hospital psiquiátrico, já que a idosa apresenta um quadro de deficiência intelectual.

Segundo relato de antigos amigos, Socorro não tem apoio de ninguém. Apesar de ter família na cidade, os parentes não tem contato com a idosa.