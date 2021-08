Familiares pedem doação sanguínea para ex-professora que fará cirurgia no fêmur

Familiares e amigos da professora Sahara Bardalles pedem doação de sangue de qualquer tipo para salvar a vida da senhora que realizará uma cirurgia no fêmur na próxima terça-feira (24).

Para realizar a doação, basta se dirigir ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), em Rio Branco, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2.787, no Bosque, munidos de um documento oficial com foto. O doador precisa ter idade entre 16 (acompanhado de um responsável) e 69 anos, estar em boas condições de saúde, não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes, e pesar acima de 50kg.

É importante frisar que o estoque no Hemocentro, principalmente os tipos O+ e O-, está cada vez menor. De acordo com a gerente-geral do Hemoacre em entrevista para o ContilNet, Josiane Amorim, o número de doadores caiu com a pandemia de Covid-19, justamente porque as pessoas alegavam medo de contaminação. No entanto, os procedimentos para a coleta são totalmente seguros.