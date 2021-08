Fotos: inspirada no Palácio de Versalhes, a mansão Poncio está avaliada em mais de R$ 50 milhões; veja detalhes

A mansão da Família Poncio chama atenção por quem passa pelo condomínio Jardim Ibiza, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro. A curiosidade também é aguçada no mundo online sobre o local.

O terreno é dividido em três casas diferentes, uma para o pastor Márcio Matos de Souza e sua esposa Simone Poncio, outra para Saulo e Gabi Brandt e mais uma para Sarah Poncio – elas possuem entradas independentes, mas o interior é interligado. A revista “Casa Vogue” trouxe fotos do projeto da mansão, veja detalhes:A casa foi desenhada para que os moradores não precisassem sair da propriedade. Contendo salão de beleza, cinema, academia, spa, piscina de 90 m, heliponto em um terreno com mais de 2.904 m². Até ruas e avenida principal são encontradas no terreno, de acordo com o engenheiro Geraldo Segreto para Vogue: “Nós fizemos ruas internas, iluminação estilo praça… É algo realmente bem diferenciado. Até as ruas ganharam um desenho específico para a passagem de carros e pedestres”. Casa Vogue

O pai de Saulo contou em entrevista para o influenciador digital Carlinhos Maia que sempre desejou ter a família reunida no mesmo local, porém com a construção a mansão chamou atenção de muitos. “O pessoal coloca até drone aqui”, disse Márcio para Carlinhos.

A casa maior e principal é a de Márcio com sua esposa Simone, que possui um hall para conexão para as outras – Saulo Poncio, com sua mulher, Gabi Brandt e seus filhos Davi e Henri. Já a da Sarah com seus três filhos, José, João e Josué, ocupam a terceira residência.

Casa principal do pastor Márcio e sua esposa Simone

Detalhes da casa principal que é a do Pastos Márcio (Foto: Reprodução/ Youtube canal: Não Sumiu)

Casa de Gabi Brandt e Saulo Poncio

Detalhes da casa de Gabi Brandt e Saulo Poncio (Foto: Reprodução/ Youtube canal: Não Sumiu)

A obra possui 3.890 m2 de porcelanato, 180 placas de mármore. Tendo 92 portas, 48 cadeiras e 16 sofás distribuídos pelas casas. Conforme o engenheiro, o valor da casa pode ultrapassar os R$ 50 milhões. A mansão foi inspirada no Palácio de Versalhes, famoso castelo real da França.