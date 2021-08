Homem tenta furtar loja, bate o rosto no portão e é perseguido por cachorro

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (24) e os vídeos repercutiram nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o homem tentando arrombar o portão do estabelecimento e, quando consegue, é atingido em cheio no rosto (veja o vídeo clicando AQUI ) .

Em seguida, o suspeito entra na loja e vai direto ao caixa, mas não encontra nenhum dinheiro. Adiante ele pega várias peças de roupas e sai do local.

Durante a fuga, o suspeito é perseguido por um cachorro e um vizinho do estabelecimento que ouviu o barulho. Ele abandonou as roupas no meio da rua para conseguir correr.