Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure investir seu tempo na busca de um mínimo de regozijo, que ajudará sua alma a celebrar o que está colocando em marcha, mesmo que os resultados ainda estejam longe de serem consolidados. Regozijo fundamental.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Vale a pena investir uma parte do seu tempo a se deixar tomar pelas visões que a alma produz, tentando comunicar a você os futuros possíveis e desejáveis que, pela força da motivação, você pode começar a construir.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Observe com atenção tudo que faz parte de sua rotina, porque aí encontrará a fonte do regozijo que parece escapar de suas mãos, já que procurada alhures. Está tudo ao alcance da mão, é só olhar melhor ao seu redor.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Procure ser realista, porque o excesso de otimismo acabará produzindo decepções, quanto, também, o pessimismo exagerado resultaria em ansiedades inúteis e contraproducentes. Prefira o realismo acima de tudo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Melhor fazer e errar do que depois ter de se arrepender por nada ter feito. Este é um momento de ação, de tomada de iniciativas, para colocar seus pés num caminho produtivo, que se sustente por um bom tempo. Aí sim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sempre haverá razões de arrependimento, porque todos os seres humanos cometemos erros, tomando decisões equivocadas. Procure, no entanto, que isso não se transforme na bigorna onde a angústia é malhada. Isso não.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aceite os acontecimentos, em vez de você lutar contra eles. Aceite para conseguir se adaptar da melhor maneira possível ao fluxo de tudo que vai acontecendo, apesar de não conseguir entender muito bem o rumo de nada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agora você se encontra num momento de maior exposição e, por isso, ficará visível tudo que estiver circulando na sua vida interior. Quanto a isso, não há maquiagem que consiga ocultar o interior num momento assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Sua alma pode ser muito generosa, orientando as pessoas com palavras sábias e as incentivando a superar seus obstáculos. Sabedoria, porém, é um tesouro valioso que só deve ser oferecido a quem souber apreciar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A vida é como um seriado, cheio de episódios que se concatenam uns aos outros, dando consistência a uma narrativa. Sua alma interior é uma protagonista e roteirista ao mesmo tempo. Faça bem seu trabalho.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As contrariedades acontecem, mas não significam grandes problemas ou distorções. É que, ao lidar com gente, o fator da imprevisibilidade aumenta muito, e nada acontece de acordo com a lógica desejada.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Não há fórmula mais eficiente para discernir entre as fantasias e os pressentimentos do que o esforço cotidiano, que demonstra com clareza e praticidade o quanto os pressentimentos realizam, e as fantasias decepcionam.