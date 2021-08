Jornalista vaza conversa de Messi sobre saída do Barcelona: “Não quero ir”

A jornalista argentina Veronica Brunati revelou por meio do twitter uma suposta mensagem que Lionel Messi compartilhou com seus ex-companheiros da base do Barcelona, no qual, explica a saída do clube catalão.

De acordo com ela, há um grupo no WhatsApp chamado de “Turma dos 87′”, que, além de Messi, conta com jogadores como Cesc Fàbregas e Gerard Pique.

Messi teria explicado aos ex-companheiros o verdadeiro motivo de deixar o Barça. “Não quero ir embora. Mas, não podemos fazer mais nada, não há dinheiro. O clube está muito mal e eles não podem mais prorrogar meu contrato”, teria explicado o jogador argentino.

A geração de jogadores nascida em 1987 é conhecida como uma das melhores da história pelos torcedores do Barcelona. Além dos citados, também estavam no grupo da conversa Dani Plancheria (aposentado), Marc Valiente (jogando pelo Sporting Gíjon), Franck Songo’o (aposentado, após jogar na Inglaterra, Espanha e Grécia), Julio Jesus de Dios Moreno, Eugenio Plazuelo, Roger Giribet e Juanjo Clausi (todos atuam nas divisões inferiores do futebol espanhol).

Publicamente, Messi também não escondeu que gostaria de ter ficado no Barcelona. “Já ouvi muito, muito foi dito que eu não queria ficar. Fizemos todo o possível. No ano passado, não quis ficar. Mas agora isso não foi possível. Eu fiz o que pude para ficar. Estou triste”, apontou.