Loja colaborativa do AC realiza feira neste final de semana com mais de 10 empreendimentos locais

Neste final de semana, mais precisamente nos dias 21 e 22 de agosto, às 16h, dez lojas e marcas acreanas participarão da primeira minifeira de 2021 promovida pela loja colaborativa Universo 68. Com capacidade reduzida, tendo em vista as medidas de segurança contra a Covid-19, o evento ocorrerá ao ar livre no estacionamento da galeria ao lado do Horto Florestal.

O Circuito, que acontece desde 2018, foi interrompido no ano passado por conta da pandemia, e passou a atuar com compras e divulgações apenas na modalidade online. Até o momento, foram realizadas nove edições.

De forma resumida, a Universo 68 foi criada com a ideia de ser um espaço colaborativo, e com o intuito de incentivar a cultura, fomentar o empreendedorismo acreano e aproximar o público aos novos modelos de negócio, com foco no e-commerce local. Como a loja começou a ganhar espaço, em 2020 foi criada a primeira loja virtual e física colaborativa do Acre, “Universo 68 Colab Shop”, que hoje tem 16 lojas associadas, colaborando para um empreendedorismo sustentável e econômico.

A Co-fundadora da Universo 68 e CEO da marca Hi Frida, Raryka Souza, contou que o mecanismo que move a loja colaborativa é o espírito empreendedor, mesmo diante das circunstâncias impostas pela Covid-19. Além disto, falou que a Universo 68 tem como lema incentivar e fortalecer a cultura e o empreendedorismo no Estado.

“Realizar a próxima feira depois de tanto tempo me deixa muito feliz. As redes colaborativas tem uma capacidade única de impactar ecossistemas, criar conexões que mudam nossas vidas e nós precisamos disso neste momento. Acredito que os legados da Universo 68 surgem de histórias individuais se expandindo para o coletivo”, pontuou.

O evento também contará com atrações musicais nacionais e internacionais para atrair o público. Uma das convidadas que performará na Universo 68 é a cantora Abigail Sunamita, que também trabalha no setor cultural da equipe.

“Eu acompanho as feiras da Universo 68 desde 2019. Conheci o evento através da marca Hi-frida. Já estive no evento como cliente, artista e hoje, estou tendo a honra de fazer parte da equipe no setor cultural, contribuindo na exposição de talentos de outros colegas artistas e criando oportunidades, assim como a que eu tive tempos atrás na Feira Universo 68”, salientou.