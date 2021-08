Maldição do Power Couple: além de Bimbi e Nicole, veja casais que se separaram após o reality

Entre os fãs do Power Couple Brasil existe a teoria de que os famosos que participam do reality show tendem a se separar logo após a final. Da última temporada, que acabou em julho, já foram dois: Fernanda Medrado e Claytão, e Mirela Janis e Yugnir Ângelo. A coluna Leo Dias reuniu em uma lista quais casais não sobreviveram após a disputa da Record.

aura Keller e Jorge Souza

A atriz, que ficou famosa graças à série Pé na Cova, exibida na Globo entre 2013 e 2016, participou do primeiro Power Couple Brasil. Ao lado do então marido, Jorge Souza, eles foram campeões com 82,4% da preferência do público. A separação veio quatro anos depois do programa, em dezembro de 2020. Os dois são pais de Jorge Emmanuel, de 1 ano. Laura está atualmente no reality Ilha Record.

Confira na galeria os casais da última edição do programa:

Simony e Patrick Sousa

Vice-campeões da primeira temporada, eles anunciaram a separação em julho de 2019. Simony e Patrick ficaram seis anos juntos.

Gretchen e Carlos Marques

Gretchen e o seu ex-marido participaram do Power Couple Brasil 1. Os dois se separaram em janeiro de 2020 após sete anos casados. Em setembro do mesmo ano, a rainha dos memes casou pela 18ª vez.

Gian Morais e Tati Moreto

O cantor da dupla sertaneja com Giovanni separou da mulher um ano depois do programa, após boatos sobre uma suposta traição por parte de Tati – que foi negado por ambos à época. Eles estavam juntos há dez anos.

Mario Velloso e Pietra Bertolazzi

Com texto nas respectivas redes sociais, eles se separaram em 2017, colocando fim ao noivado.

Carol Narizinho e Mateus Boeira

O primeiro casal eliminado da segunda temporada anunciou o fim do noivado em outubro de 2017, meses após a participação no programa.

Marcelo Ié Ié e Julia Bressan

O fim do relacionamento aconteceu três meses depois da participação do casal na segunda temporada do programa. Poucos meses depois, ele participou de A Fazenda, onde conheceu Flávia Viana. Os dois estão juntos até hoje.

Munik Nunes e Anderson Felício

Eles estavam casados há dois anos quando anunciaram a separação, em agosto de 2019, um ano depois de terem participado do Power Couple.