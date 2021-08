‘Melhor governador em 30 anos’: Jorge Viana comenta pesquisa, mas mantém mistério sobre candidatura

Jorge Viana foi mencionado por 39% dos entrevistados na pesquisa como o melhor Governo do Acre nos últimos 30 anos. ‘A pesquisa de opinião divulgada hoje traz, para mim, um sentimento reconfortante. Saber que quase 40 por cento das pessoas, quando perguntadas, avaliam o nosso “Governo da Floresta” como o melhor dos últimos 30 anos, me deixa com a certeza de que vale a pena continuar a luta para que o Acre venha a viver, novamente, bons momentos em sua história. Já se passaram vários anos, mas as pessoas que viveram aquela virada de século, com as esperanças de um futuro melhor, não esquecem e dão valor ao que foi construído e conquistado com o trabalho de toda uma geração”, disse.

“Por isso digo sempre: é possível superar as grandes dificuldades que vivemos hoje, se tivermos um programa de trabalho claramente definido, para melhorar as condições de vida da população, gerar empregos e aproveitar com inteligência nossos recursos naturais, se as nossas lideranças políticas, as instituições e as organizações da sociedade se unirem com objetivo de criar um ambiente de paz, propício ao trabalho, e se dermos oportunidade aos melhores profissionais em cada área, entendendo a política como o compromisso de servir a uma causa, não apenas a filiação partidária”, continuou Viana.