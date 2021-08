Mulher tem casa incendiada após tocar fogo em roçado

Por pouco uma tragédia não aconteceu na tarde dessa terça-feira, 17, com uma família residente no Ramal do Tico, nas proximidades do Ramal 03, BR 364.

Após tocar fogo em um roçado próximo à sua residência, uma mulher teve a casa incendiada, chegando a perder móveis, roupas e o patrimônio inteiro, já que a proporção do fogo foi além do previsto.

Ninguém ficou ferido, mas a família ficou sem nada. Na casa além da mãe, residem 4 crianças com idades de 4, 7, 10 e 12 anos.

A família está sendo assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Cruzeiro do Sul com as primeiras necessidades, tendo encaminhado alimento, colchões e equipe de saúde com psicólogo. Também está vendo a possibilidade de adquirir madeira com o Imac para a construção da residência. Pessoas que quiseram prestar apoio entrar em contato pelo telefone (68) 999503124.

Vídeo: