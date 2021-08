Na calada da noite: celulares são arremessados para dentro de presídio no AC

Policiais penais que atuam no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, apreenderam na noite desta terça-feira (11), por volta da meia noite, dois aparelhos celulares endereçados aos reeducandos.

De acordo com informações, os comunicadores foram arremessados por cima da muralha e, em seguida, saíram correndo do local. “A tática que eles utilizam é jogar os celulares por cima da muralha para que os reeducandos peguem no dia seguinte. Porém, a nossa fiscalização está atenta, evitando que os presos tenham acesso a esses aparelhos”, comentou Francisco de Assis, diretor da unidade.

Os celulares são objetos cobiçados dos reeducandos. Além dessa questão da muralha, várias apreensões também já foram feitas na entrada do presídio, principalmente em dias de visitas.