O amor está no ar: Márcia Bittar dá selinho em Márcio durante discurso emocionante de Dia dos Pais

O ContilNet teve acesso a um vídeo que está dando o que falar no município de Porto Acre. Trata-se de um discurso da pré-candidata ao Senado Da República, Márcia Bittar. Em agenda compartilhada com o senador, ela fez um discurso emocionante a Márcio Bittar, seguido de um beijo.

Veja o momento:

O casal possui diversos admiradores. O senador é o articulador e coordenador da campanha de Márcia. Durante as agendas compartilhadas, é possível observar que há cumplicidade entre eles.

Ao site, na tarde desta segunda-feira (9), Márcia falou sobre o momento. Quando soube o motivo da nossa ligação, a pré-candidata ao Senado falou sobre o momento especial, mas não comentou diretamente o beijo.

“O Márcio teve uma extensa agenda por todo o Estado. Andou em praticamente todos os municípios do Acre, levando boas novas do Governo Federal e celebrando as emendas destinadas como relator. Ele foi um alento às prefeituras! Eu tmbém estava em agenda e nos encontramos em Porto Acre. Coincidiu que era Dia dos Pais”, comentou.

Márcia nunca fez questão de esconder o amor que tem pelo senador e, em conversa com nossa reportagem, não foi diferente. “Ele é o pastor da minha família. Eu sou muito grata pelos 32 anos de companheirismo . Através dele , Fiz essa homenagem aos pais que estavam ali. Os três filhos que temos juntos são fruto de uma relação nossa com Deus”, declara.

Sobre tão comentado beijo, ao final do discurso e seguido de aplausos de todos os presentes, Márcia fala que ele é um presente de Deus .

“É [a representação do] amor que tenho pela minha família. A gratidão que tenho a Deus por ter me dado o Márcio como pai dos meus filhos. […] Amo ser mãe dos filhos do Márcio “, finaliza.

“Márcia foi o grande amor da minha vida”, diz Márcio

O senador pelo MDB já conversou com nossa reportagem a respeito do assunto.

“O que posso dizer é que a Márcia foi o grande amor da minha vida e, enquanto eu viver, ela vai ser a mulher mais importante ao longo da minha vida. Em quase 32 anos de casamento, três filhos, esteve do meu lado em tudo. Ela é e continuará sendo alguém que eu amo. Ninguém foi mais importante na minha vida inteira do que essa mulher”, declarou Márcio em entrevista exclusiva ao ContilNet após o término.