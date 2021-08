Pentágono confirma segunda explosão em hotel próximo ao aeroporto de Cabul

O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, confirmou uma segunda explosão nas proximidades do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, nesta quinta-feira (26). A explosão teria acontecido no Baron Hotel ou próximo a ele – um complexo que fica nas proximidades do aeroporto Hamid Karzai.

“Podemos confirmar que a [primeira] explosão no Abbey Gate foi o resultado de um ataque complexo que resultou em várias vítimas americanas e civis. Podemos também confirmar pelo menos uma outra explosão no Baron Hotel ou próximo a ele”, escreveu o secretário do Pentágono no Twitter.

A primeira explosão nos arredores do aeroporto internacional da capital do Afeganistão deixou ao menos 13 mortos, incluindo crianças, e cerca de 52 feridos. Vários guardas do Talibã foram atingidos e estão entre os feridos, afirmou uma autoridade do grupo islâmico à agência Reuters. Um hospital em Cabul relata ter recebido ao menos 60 feridos após as explosões.

Pelo menos quatro militares dos Estados Unidos estão entre os mortos no ataque, fontes relatam à Reuters.

