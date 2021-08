A possível estreia de Lionel Messi com a camisa do Paris Saint-Germain está tirando o sono da torcida francesa e inflacionando o preço dos ingressos. Depois do técnico Maurício Pochettino deixar no ar se o craque argentino fará a sua estreia nesta sexta (20/8), o preço das entradas para a partida contra o Brest, pelo Campeonato Francês, dispararam.

De acordo com o jornal argentino “Olé”, os ingressos para a partida já esgotaram. As entradas que antes eram vendidas pelos canais oficiais por 50 euros, saltaram para 130 euros, algo em torno de R$ 822.