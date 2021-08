Prefeitura abre processo seletivo para Educação com mais de 80 vagas e salário de R$ 3,4 mil

A Secretária Municipal de Educação de Rio Branco divulgou nesta quinta-feira (5), a abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor e servidores administrativos para atuarem na Rede Municipal de Ensino, com a finalidade de atender a necessidade para cargos os quais não existe cadastro de reserva vigente.

Ao todo são 82 vagas para atender a zona urbana e rural. 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência física.

Veja as funções, quantidade vagas, carga horária e remuneração:

As inscrições devem ser feitas nos dias 10, 11 e 12 agosto das 8h às 12h e das 14 às 17h, nos locais abaixo especificados.

Para concorrer ao cargo de professor de educação infantil creche: Escola Municipal de Educação Infantil Dom Giocondo Rua Servo Ribeiro nº 55, Conjunto Guiomard Santos – Bosque.

Para concorrer ao cargo de merendeira: Escola Municipal de Educação Infantil Dom Giocondo Rua Servo Ribeiro nº 55, Conjunto Guiomard Santos – Bosque.

Para concorrer ao cargo de assistente de creche: Escola Municipal de Ensino Fundamental Álvaro Vieira da Rocha- Rua do Estudante, nº 36 – Conquista;

Para concorrer ao cargo de assistente escolar (zona urbana e rural): Escola Municipal de Ensino Fundamental Anice Dib Jatene Rua Valdomiro Lopes, nº 1.299 – Geraldo Fleming;

.O resultado preliminar da seleção será publicado no site da Prefeitura de Rio Branco , no mural da Secretaria Municipal de Educação e no Diário Oficial do Estado, na data provável de 24 de agosto.

Veja edital completo com documentação necessária, fichas que devem ser preenchidas e outras regras do processo seletivo, clicando AQUI.