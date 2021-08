Prefeitura vacina funcionários das empresas de Cruzeiro do Sul; confira

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul realiza nesta semana a vacinação ambulante nas principais empresas e casas comerciais da cidade. A ação é uma continuidade da vacinação que vem sendo feita por meio das três unidades móveis desde a semana anterior. A atividade que teve início na segunda-feira, 23, deve se estender até sexta-feira, 27, em dois turnos: das 8 às 11 e das 14 às 17 horas. A Associação Comercial de Cruzeiro do Sul fornece a lista das principais empresas para que recebam a ação.

“Foi uma surpresa muito boa. Vejo essa iniciativa da prefeitura com muito bom grado. Este é um arrastão bom de se fazer. Em algumas empresas soubemos que cerca de 50% dos funcionários ainda não haviam se vacinado. Essa tentativa é muito boa, pois tem um efeito educativo, onde o funcionário será um fator a mais de motivação para sua família também se vacinar. A visão geral do empresariado é querer os funcionários vacinados. É uma segurança a mais para a empresa e para os clientes”, disse Luís Cunha, presidente da ACECS.

“Nosso objetivo é estender a vacinação até o maior número possível de pessoas em nossa cidade, oferecendo proteção especialmente agora que temos mais uma variante em circulação”, explicou Agnaldo Lima, secretário municipal de saúde.

“Essa parceria com a Associação Comercial de Cruzeiro do Sul é muito importante e nos ajuda a alcançar os funcionários, muitos dos quais estão no atendimento diário ao público, então é muito estratégico para o municípios que estes também estejam imunizados contra a Covid”, explicou o prefeito Zequinha Lima.

Segunda dose da Astrazeneca

Esta semana também chegaram mais 1.100 doses do imunizante Astra Zêneca, destinado à aplicação da segunda dose da vacina. O imunizante produzido pela Fiocruz esteve escasso, mas aos poucos, as doses estão sendo entregues e a aplicação tem avançado. Ainda na segunda-feira, as doses foram entregues em todos os postos de saúde urbanos e uma parte está reservada para a zona rural.

A estimativa do PNI municipal é que com esta remessa, ficam faltando cerca de 300-400 doses para concluir o protocolo da segunda dose de AstraZeneca.

Fotos: Assessoria