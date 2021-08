“Quero ele do meu lado”, diz Gladson após Jarude se colocar à disposição para concorrer ao governo

O governador Gladson Cameli comentou com a reportagem do ContilNet nesta quarta-feira (4) a notícia sobre a possível candidatura do atual vereador de Rio Branco, Emerson Jarude, ao governo em 2022, chancelada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – partido de base da sua gestão.

Jarude disse com exclusividade à nossa reportagem, nesta terça-feira (3), que colocou seu nome à disposição da sigla.

“Ele é um político que tem todo direito de se colocar à disposição, por conta do histórico bom que tem. A política que ele defende é a mesma que eu acredito”, destacou o governador sobre o parlamentar.

“Eu quero ele do meu lado. Admiro muito a carreira política dele e acho que tem muito a crescer”, continuou.

Sobre a ideia defendida por Jarude, de que o MDB busca protagonismo, o chefe do executivo argumentou que o partido já tem destaque em seu governo e nas eleições.

“O MDB já tem protagonismo. O partido tem nomes muito importantes como o dele, da Jéssica Sales, do Flaviano. São pessoas com história na política e nas eleições, com mandatos propositivos”, finalizou.