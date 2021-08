“Quero um vice que não pense só no próprio umbigo e saiba seu papel”, diz Gladson sobre chapa para 2022

Em entrevista ao ContilNet ainda nesta semana, o governador Gladson Cameli falou sobre as eleições de 2022 – quando irá concorrer novamente ao governo – e definiu qual o perfil que quer para o seu vice.

“Quero uma pessoa que venha para somar e me ajudar a governar. Não quero ninguém que deixe de fazer para a população e pense só no próprio umbigo”, comentou o chefe do executivo.

Gladson ainda não definiu um nome para acrescentar à sua chapa. Ele vive em uma relação tensa com Major Rocha, seu atual vice, que vai às redes sociais fazer denúncias contra o próprio governo.

“O vice precisa entender qual o papel dele. Não quero ninguém que use o cargo como palanque, que faz beicinho, mas que entenda qual a sua missão constitucional e política”, finalizou o governador.

Nesta semana, ao receber a notícia da possível candidatura do emedebista e vereador Emerson Jarude, que colocou seu nome à disposição do próprio partido no Acre para o pleito de 2022, Gladson afirmou à nossa reportagem que quer o parlamentar do seu lado e que o jeito dele de fazer política é muito parecido com o seu.