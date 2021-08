“Rodovia da Morte”: mais uma morte é registrada na Estrada do Pacífico

A Rodovia do Pacífico, criada para ligar por via terrestre o Brasil com o Peru, há muito mudou de nome entre a população que se arrisca a fazer o trajeto, principalmente na parte brasileira, que fica no território do Acre, entre os municípios de Brasiléia e Assis Brasil. Entre a população local, a rodovia passou a se chamar de “Estrada da Morte”, sem exagero algum. Afinal, a ocorrência de acidentes por ali, inclusive com vítimas fatais, é muito frequente.

Na noite do último domingo (14), não foi diferente. Um rapaz de 18 anos morreu e outras quatro pessoas, incluindo uma mulher, saíram feridos após um acidente no quilômetro 70 da rodovia.

Os jovens voltavam para Brasileia num carro de passeio, quando, de repente, o motorista perdeu o controle do veículo, tombou e, dos cinco passageiros, quatro foram arremessados de dentro do carro para o leito a rodovia Um dos rapazes foi atingido pelo carro e morreu na hora. Os outros quatro feridos foram levados para o hospital regional do Alto Acre. A mulher ferida corre risco de vida e deve ser trazida para Rio Branco nesta segunda-feira (16).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está investigando o acidente. As primeiras informações dão conta que o motorista pode ter batido em algum animal que dormia ou atravessava a pista. Acidente desta natureza é comum na região, já que bois e vacas costumam dormir ou atravessar a estrada.

O motorista do acidente ainda não tem condições de prestar depoimentos. A PRF espera que, quando ele puder falar, possa informar as causas do acidente.