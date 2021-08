Sena Madureira: Ex-vereador Josandro Cavalcante anuncia desfiliação do PDT

O ex-vereador de Sena Madureira, Josandro Cavalcante, utilizou suas redes sociais na data de ontem para anunciar sua saída do Partido Democrático Trabalhista (PDT), sigla pela qual disputou as Eleições de 2018, obtendo 1.540 votos.

Josandro Cavalcante foi vereador de Sena por três mandatos e atualmente exerce a função de advogado.

Na postagem, ele não entrou em detalhes sobre o motivo de sua desfiliação. Confira a nota:

“Como é de conhecimento de todos, ingressei muito cedo na vida pública, e pela vontade soberana de Deus e do povo, fui Vereador por três mandatos, tendo encerrado meu último no dia 31/12/2020.

Nas últimas eleições gerais, em 2018, em uma campanha linda, disputei a eleição para Deputado Estadual, obtendo 1.540 votos, onde na oportunidade apoiei o então governador Gladson Cameli.

Me orgulho de como conduzi os três mandatos que me foi outorgado, e sei que oportunamente ainda poderei contribuir com minha cidade e meu Estado.

Hoje, sou feliz em me dedicar a algo que amo fazer, advogar, e por alguns motivos que me reservo a dizer, comunico que brevemente estarei me desfiliando do PDT, partido do qual atualmente sou o Presidente Municipal.

Aos meus amigos, família e grupo, agradeço todo o esforço de sempre, rogando a Deus que nos conceda dias melhores e mais prósperos”.