Tarauacá e abacaxi gigante serão atrações no palco do Programa do Ratinho

Exibido nacionalmente, o Programa do Ratinho visitou o Estado entre os dias 5 e 12 de julho para uma série de episódios chamados “Expedição Acre” com o jornalista Arthur Veríssimo e nesta sexta-feira (6), às 20h30 no horário do Acre, será exibido imagens gravadas durante a visita ao município de Tarauacá, no interior do estado.

No palco do Programa, estará o produtor Nico do Abacaxi com as frutas gigantes produzidas no município e famosas no Brasil e no mundo. As cenas gravadas em Tarauacá serão exibidas em duas datas, sendo nesta sexta-feira (6), em que o Estado celebra 119 anos da Revolução Acreana, e outra ainda não foi definida.

Dentre as imagens gravadas estão povos tradicionais, comidas típicas, as praias na baixa dos rios e conta também com a participação da Garota Abacaxi 2019 Alessandra Souza e outras jovens tarauacaenses.