Taxista paga conta de energia após achá-la com o dinheiro na rua e devolve com troco para o dono

‘Vou ter que ir lá pagar essa conta’. Fui até a lotérica da cidade e até perguntei para as moças do atendimento lá, se elas não atenderam uma pessoa que foi pagar e viu que tinha perdido a conta. Elas disseram que não e aí eu mencionei a história”, afirmou ao G1 Valdinei.

“Estava a conta e o dinheiro enrolado, caído ali no meio da rua. Eu vi que não conhecia a pessoa e depois pensei:

De acordo com Valdinei, as funcionárias disseram estar “admiradas” com a atitude dele.

“Depois de pagar eu voltei pela mesma rua para localizar o senhor, só que não o localizei. Até parei um outro senhor na rua, perguntando o nome dele, só que disse que era Ramão e não João Vicente. Foi aí que eu decidi colocar nas redes sociais para ver se localizava o dono”, disse.