Traição de Pyong irá ao ar nesta segunda, diz diretor da Ilha Record

Como a coluna Leo Dias já havia previsto, a Ilha Record foi bem agitada para Pyong Lee. O youtuber, mesmo ainda casado com Sammy Lee, flertou e foi parar debaixo do edredom com Antonella Avellaneda. Para os ansiosos de plantão, Rodrigo Carelli, diretor do programa, causou nas redes ao afirmar que o tão esperado episódio pelo público vai ao ar nesta segunda-feira (16/8).

“Segunda, tem o edredom mais aguardado da Ilha Record. Imperdível”, escreveu Carelli.

De acordo com fontes ouvidas pelo colunista, além dos dois terem ido para debaixo do edredom, Antonella e Pyong se encontram em uma pousada em Paraty, enquanto Sammy estava alocada em outro hotel no mesmo município das filmagens.