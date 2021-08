Unidos Pela Vacina: Acre tem cobertura vacinal em todos os municípios

A chegada de equipamentos e tecnologia aos municípios acreanos tornou possível a vacinação de forma mais rápida e organizada. Em parceria com outras instituições, a Energisa Acre apoia o movimento Unidos pela Vacina, que nacionalmente é liderado pelo Grupo Mulheres do Brasil e tem como principal objetivo vacinar toda população adulta brasileira até setembro.

No Acre, essas empresas investiram na aquisição de 80 equipamentos (câmaras frias, freezers, geladeiras e notebooks) para apoiar as secretarias municipais de saúde. As doações atenderam as 22 cidades do estado, de acordo com as necessidades mapeadas pela Coordenação Estadual do movimento Unidos pela Vacina.

Agora a Energisa também está apoiando a Caravana da Vacinação, criada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre), e que tem percorrido os municípios acreanos com o intuito de acelerar o processo de vacinação. Na ação, a distribuidora de energia cedeu sua Unidade Móvel Educacional para acolher com conforto a equipe de vacinação e a população que busca vacina, além de ter estrutura para conservar os imunizantes.

Para a coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre, Renata Quiles, “a estrutura da Energisa tem atendido às necessidades da Caravana da Vacinação e contribuído para a alta adesão do público ao ato vacinal.”

Em agosto, a Energisa apoiou a caravana nos municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasiléia, Feijó e Tarauacá. O cronograma de setembro será definido pela Sesacre.

As cidades atendidas pela Caravana recebem mais um estímulo da Energisa: cada família pode substituir gratuitamente até seis lâmpadas antigas por LED. E os clientes com perfil baixa renda ainda podem realizar cadastro para uma possível substituição gratuita de sua geladeira, por uma nova e mais econômica. As ações são realizadas por meio do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Unidos Pela Vacina

Além da Energisa, participam do movimento: Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio), Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Associação Acreana de Supermercados (Asas), Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Estado do Acre (Adacre) e o Grupo Mulheres do Brasil.