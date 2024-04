Empresa acreana se destaca na maior feira de setores comerciais da China; confira

A Selva Hub, empresa com sede em Rio Branco, no Acre, se apresentou nesta semana na Canton Fair, na cidade de Guangzhou, na China. A empresa tem sido fundamental para impulsionar o comércio e a inovação entre empresários do Acre.

“Estamos proporcionando uma plataforma para que nossos empresários não apenas exponham seus produtos e serviços, mas também absorvam práticas globais essenciais para competir em mercados internacionais”, explicou Márcio Rebouças, CEO da Selva Hub, ao Ac24horas.

Parte da delegação participou de um evento exclusivo com o primeiro-ministro chinês, sendo um destaque da missão. O Sebrae Acre liderou uma iniciativa com cerca de quarenta participantes, incluindo empresários e diretores de federações locais, que visitaram a maior feira multissetorial do mundo.

Balanço positivo

As rodadas de negócios foram muito proveitosas, com empresários do Acre e industriais chineses buscando parcerias em setores importantes, como tecnologia e recursos naturais.

“O impacto dessa missão se estenderá além dos dias da feira, com expectativas de negócios futuros e um fortalecimento das relações sino-brasileiras”, destacou Marcello Afonso, sócio da empresa.