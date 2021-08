Vídeo: o momento em que uma casa desmorona e cai no mar na Argentina

Ventos fortes que se fizeram sentir pela costa atlântica na última semana tiveram como resultado a queda de uma casa ao Mar del Tuyú, na Argentina.

O momento da queda da casa foi captado em vídeo pelas câmeras da equipe salva-vidas do local e tem pouco mais de um minuto.

Nas imagens é possível ver o momento em que as fundações da casa de dois andares começaram a ceder, enquanto as ondas a atingem e, de repente, a estrutura desaba para dentro do mar.

Segundo relatos nos jornais locais, os vizinhos ainda tentaram contactar os proprietários, que não se encontravam no interior da habitação, para que pudessem salvar alguns pertences, mas já não deu tempo.

A casa tinha sido construída entre os anos 60 e 70 e estava em bom estado de construção.

Para esta e outras localidades junto à costa foram emitidos avisos meteorológicos devido às previsões de ventos fortes, chuva e subida do nível das águas do mar.

Veja o vídeo: