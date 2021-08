Volta às aulas: Neri anuncia obras em 124 escolas e recuperação da piscina do Armando Nogueira

A secretária de Educação, Socorro Neri, anunciou que 61 escolas já estão passando por manutenção no Acre e outras 63 estão com ordens de serviço assinadas. As obras fazem parte da preparação do Estado para o retorno das aulas presenciais que devem iniciar no dia 8 de setembro.

“Temos hoje, portanto, essa garantia de que pelo 124 escolas já estão nessa programação com serviços já sendo executados e outras cujos serviços se iniciarão em breve”, afirmou a gestora.

Além disso, Neri reforma na piscina na escola Armando Nogueira, que é alvo de constantes reclamações da população por ter ficado praticamente abandonada durante a pandemia.

“Além da parte estrutural, a piscina, única de padrão olímpico no estado, também receberá manutenção e, ainda este ano, será entregue à comunidade. As parcerias serão estabelecidas para que tanto os alunos quanto a comunidade possam utilizar”, afirmou.