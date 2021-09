117 anos de Sena Madureira: Sena Fest com Marcelo Bimbi, Miss Piscina AABB e corrida Mamedio Bittar; veja programação

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Fundada em 25 de setembro de 1904, conhecida como a Princesinha do Yaco, Princesinha do Acre, Sena City, Terra do Mandim ou Capital do Purus, o município de Sena Madureira festeja 117 anos no próximo sábado (25).

O prefeito Mazinho Serafim (MDB), com o apoio do senador Márcio Bittar (MDB) lança a primeira corrida Mamedio Bittar. Uma homenagem da gestão municipal ao senamadureirense de coração, Mamedio Bittar, que residiu cerca de 40 anos na Fazenda Liberdade no KM18 na BR-364, e se tornou um símbolo na cidade. A Secretária de Cultura Municipal já lançou os detalhes do evento que conta com premiação em dinheiro para homens e mulheres. Confira!

De família senamadureirense, o modelo acreano Marcelo Bimbi também é presença confirmada nas festividades do município. Marcelo participa do evento Sena Fest no Clube da AABB. O evento que acontece em dois dias, reúne atrações locais e da capital.

Outro ponto forte do Sena Fest é o desfile Miss Piscina da AABB, que reúne belas mulheres do município disputando o desejado título. O desfile tem a organização do gerente da AABB, Cledson Menezes e Felipe Costa. Oito meninas já estão confirmadas na passarela do Clube, o desfile deve ocorrer no domingo a tarde. Confira as atrações!