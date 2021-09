A Fazenda: Após expulsão de Nego do Borel, saiba quem substituirá o cantor

A expulsão de Nego do Borel de “A Fazenda 13” ainda segue dando o que falar. Segundo informações de Leo Dias, do site Metrópoles, a Record TV está batendo o martelo para quem irá substituir o cantor no reality show.

De acordo com Dias, a emissora tem dois nomes para ocupar a vaga deixada por Borel, que são Krawk e Camarguinho.

Conheça os participantes

Krawk: O rapper participou do Paiol TikTok neste ano, um confinamento paralelo que contou com quatro tiktokers disputando a 21ª vaga na atração. Até o momento, Krawk é o favorito para ocupar a vaga deixada pelo funkeiro.