Alto Acre e Juruá em bandeira verde, edital da lei Aldir Blanc, vacinação antirrábica, e mais: os destaques do ContilNet nesta sexta

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta sexta-feira, 17. Os assuntos mais relevantes estão em diversas categorias do site.

RBTrans notifica mais de 900 veículos que cometeram infrações na capital acreana; confira a lista

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) notificou nesta sexta-feira (17) quase mil veículos por infrações de trânsito na capital acreana. Veja na íntegra.

Alto Acre e Juruá avançam para bandeira verde e outras regionais ficam na amarela; veja o que muda

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 lançou nesta sexta-feira (17) uma nota técnica informando qual a classificação e os níveis de risco das regionais do Acre no combate ao coronavírus. Leia mais sobre.

Acre receberá cerca de R$ 200 milhões em emendas extraorçamentárias para os 22 municípios

O governo do Acre receberá cerca de R$200 milhões em emendas extraorçamentárias a serem executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em obras de infraestrutura nos 22 municípios do estado. O recurso será destinado pelo gabinete do senador Márcio Bittar. Veja mais sobre o assunto.

Gladson Cameli convoca mais 92 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar

Dando continuidade aos avanços na Segurança Pública, o governador Gladson Cameli fez o chamamento de mais 92 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre (PMAC), nesta sexta-feira, 17, durante solenidade realizada no Palácio Rio Branco. A lista dos convocados foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado.

Governo lança edital da Lei Aldir Blanc e artistas no AC podem receber até R$ 40 mil para projetos culturais

O Governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour, publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (17) o edital de chamada pública para seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas para a Lei Aldir Blanc para apoio de iniciativas culturais de artistas, grupos, produtores, fazedores de cultura, técnicos, arte-educadores, entre outros trabalhadores da cultura, durante o período pandêmico da Covid-19. Leia mais sobre o assunto.

Prefeitura de Rio Branco promove vacinação contra raiva neste sábado; saiba pontos

A Prefeitura Municipal de Rio Branco realiza neste sábado (18), a campanha de vacinação antirrábica na capital. A ideia é de vacinar cães e gatos a fim de combater a doença viral que tem letalidade de, aproximadamente, 100%. Saiba mais.