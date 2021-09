Governo lança edital da Lei Aldir Blanc e artistas no AC podem receber até R$ 40 mil para projetos culturais

O Governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour, publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (17) o edital de chamada pública para seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas para a Lei Aldir Blanc para apoio de iniciativas culturais de artistas, grupos, produtores, fazedores de cultura, técnicos, arte-educadores, entre outros trabalhadores da cultura, durante o período pandêmico da Covid-19.

Serão aceitas 45 propostas nas áreas de Arte e Patrimônio Cultural destinadas à pesquisa, publicação, divulgação, produção, documentação, exposição, salão de arte, circuitos integrados de cultura e eventos, com o objetivo de apoiar a realização de ações culturais, estimulando o apoio à cultura e a construção e compartilhamento de conhecimentos, técnicas e modos de fazer, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento artístico-cultural dos 22 municípios do estado do Acre.

As propostas podem ser apresentadas em todas as modalidades culturais, inclusive área técnica, com exceção dos segmentos da música e audiovisual, sendo estas últimas privativas de seus editais específicos. .Todas as atividades decorrentes da realização das propostas contempladas deverão ser oferecidas gratuitamente à população, sendo possível sua execução de forma presencial ou não presencial.

As propostas poderão ser contempladas com até R$ 40.000,00.

Inscrições:

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas no período de 22 de setembro a 18 de outubro de 2021, em dias corridos, por meio do endereço online [email protected], em formulário próprio a ser disponibilizado no portal da FEM (www.femcultura.ac.gov.br).

Também poderão ser realizadas inscrições presenciais nos municípios considerando o período já indicado no item 5.1, ficando os formulários disponíveis também nos endereços presenciais. Nesse caso, exceto finais de semana e sendo considerado o horário de funcionamento dos locais indicado:

