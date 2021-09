Aniversário de CZS, edital com salário de até R$ 11 mil, Ministro da Educação no AC e mais: o que foi destaque nesta segunda

AC registra mais de 3 mil focos de queimadas em setembro, diz Inpe

Apesar de o mês de setembro ainda não ter acabado, o relatório do Programa Queimadas mostra que o Acre já figura no top 10 mensal de estados com mais focos acumulados. Veja mais.

Em mutirão, populares tentam conter chamas em residência na Capital, mas incêndio consome tudo; veja imagens

Uma casa pegou fogo na tarde deste domingo (26), no KM 12 da BR–364, na Vila Albert Sampaio, em Rio Branco. A suspeita é de que tenha sido um incêndio provocado por um curto circuito. Veja agora.

Ministério Público se posiciona sobre caso de influencer do AC que luta por guarda da filha

A influenciadora digital acreana, Ludmilla Cavalcante, tem travado uma batalha na Justiça pela guarda da filha mais velha, Antonella, que está longe da mãe há mais de 10 meses. Além dessa batalha, a jovem tenta também o reconhecimento da paternidade da filha mais nova, Catarina, que ainda não recebe pensão alimentícia do mesmo pai. Reportagem completa.

Com salário de até R$ 11 mil, prefeitura no AC lança edital com vagas para níveis fundamental, médio e superior

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Porto Acre divulgou um edital nesta segunda-feira (27) para um processo seletivo destinado à contratação por tempo determinado e cadastro de reserva

de profissionais de nível superior, médio, fundamental e fundamental incompleto. Saiba tudo.

Cruzeiro do Sul comemora 117 anos nesta terça-feira; veja programação das comemorações

Cruzeiro do Sul vai completar 117 anos de fundação nesta terça-feira (28) e desde o dia 20 começaram as comemorações que só devem encerrar no dia 30. Reportagem completa.

Ministro da Educação vem ao Acre e agenda na Capital terá participação virtual de Bolsonaro

Chega ao Acre nesta quarta-feira (29), o ministro da Educação Milton Ribeiro. À convite da senadora Mailza Gomes (Progressistas), Ribeiro cumpre uma agenda de dois dias que inclui visitas técnicas e reuniões. Na ocasião, a senadora e o Sebrae farão apresentação do Parque Tecnológico do Acre ao ministro. Veja agora.