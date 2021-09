Em mutirão, populares tentam conter chamas em residência na Capital, mas incêndio consome tudo; veja imagens

Uma casa pegou fogo na tarde deste domingo (26), no KM 12 da BR–364, na Vila Albert Sampaio, em Rio Branco. A suspeita é de que tenha sido um incêndio provocado por um curto circuito.

Segundo populares, eles perceberam que a casa começou a pegar fogo e iniciaram um mutirão para jogar água, na tentativa de conter o incêndio, pois as chamas estavam quase nas outras residência vizinhas devido às forças dos ventos.

No entanto, o fogo acabou consumindo toda a estrutura da residência, inclusive os móveis. Não há informações de feridos. Vizinhos ainda acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou momentos depois e só conseguiu apagar o restante das chamas no local. O laudo sobre as causas do ocorrido ficará pronto em 30 dias.

Fotos: ContilNet