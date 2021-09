Após flertes no BBB, Fiuk assume namoro com atriz

Na ocasião, a irmã e os pais da jovem de 23 anos estavam presentes. “Almoço em família”, escreveu Carvalho.

Na mesma rede social, ao ser questionado sobre seu estado civil, Fiuk respondeu: “Namorando”.

Vale lembrar que a história do cantor com Thaísa foi descoberta quando o famoso estava confinado no BBB 2021. Apesar dos beijinhos que o brother trocou com Thaís Braz, ele não escondeu que tinha “uma pessoa especial” do lado de fora.

Em uma série de vídeos para os Stories do Instagram, a ruiva contou: “Sou fã do Fiuk desde 2009, desde criança acompanho, admiro o trabalho dele. Depois de 10 anos, no ano passado, a gente começou a escrever uma história juntos, além de fã-ídolo ou continuar essa história”.

“Independente de qualquer coisa, vivemos momentos incríveis juntos, muito incríveis e que nunca vou esquecer”, completou.

“Nem tudo é como as pessoas pensam. Eu estava sendo procurada desde o primeiro dia [sábado, dia 26] e não queria expor nada. Só falei a partir do momento que vi que poderiam soltar uma notícia que ia prejudicar o Felipe, que lá dentro do jogo não ia saber e não teria como se defender“, explicou a atriz, que finalizou: “Eu fui e defendi, sem me importar com o que iam falar e com o que iam pensar. E também não me arrependo disso”.

Já fora do Big Brother, em maio, Fiuk revelou vontade de formar um família em conversa com a Quem: “Não vou negar que estou com trintão e é um sonho que eu tenho. Ficava brincando, brincando, brincando, mas com aquele fundinho de verdade. Estou com vontade, sim. Quero ter uma família logo. Às vezes, comentavam comigo esse negócio dos 30 anos e achava bobagem esse negócio de idade. Confesso que aos 29, virando para 30, comecei a pensar“.