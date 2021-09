Atirador invade universidade e mata pelo menos 8 pessoas na Rússia

O atentado ocorreu por volta das 11h (horário local, 3h em Brasília). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem vestido de preto caminhando em direção à entrada do prédio e atirando. Outras imagens, também publicadas na internet, exibem estudantes fugindo dos tiros e pulando pelas janelas do primeiro andar de um edifício do campus, que fica na região dos Urais.

A imprensa local diz que o atirador é um estudante de 18 anos que havia postado fotos nas redes sociais, exibindo rifle, capacete e munição.

Autoridades russas afirmam que o homem foi detido. “Um estudante que estava em um dos edifícios da universidade abriu fogo contra as pessoas ao seu redor”, informou o Comitê de Investigação Russo, responsável pelas investigações mais importantes do país.

Ao ser abordado, o atirador apresentou resistência e acabou ferido. Não há detalhes sobre o seu estado de saúde.