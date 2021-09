Brasil x Argentina: onde assistir, escalações e tudo mais sobre o primeiro amistoso na Paraíba

Com seis novidades dentre as 23 convocadas para os dois amistosos, Pia Sundhage espera que o time tenha mais mobilidade e priorize a manutenção da posse de bola. Por isso é preciso iniciar uma breve reformulação no elenco, promovendo oportunidades a mais jogadoras, como os casos da goleira Lorena (Grêmio), da zagueira Lauren (São Paulo), da lateral-direita Bruninha (Santos), das laterais-esquerdas Katrine (Palmeiras) e Yasmin (Corinthians), além da meia Thaís (Palmeiras). Mas se engana quem pensa que o time não conta com atletas experientes. Afinal, a liderança da equipe segue com Marta, camisa 10 e capitã.]