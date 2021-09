Com cordão umbilical, recém-nascido é encontrado abandonado dentro de carro

De acordo com o cabo Marcio Rosas, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma viatura estava em patrulhamento quando viu um carro abandonado na rua Francisca Julia, por volta de 00h30. Quando os policiais se aproximaram, ouviram choro de um bebê.

“Passamos na rua, quando avistamos o veículo que estava com os vidros baixos. Decidimos parar para fazer a abordagem. No primeiro momento, não avistamos ninguém. Quando fomos fazer uma revista mais minuciosa, colocamos a lanterna dentro do veículo e averiguamos que tinha um recém-nascido”, disse o cabo.

Eles levaram o bebê até uma maternidade no bairro Alvorada, onde ele passa por cuidados médicos.

Ainda segundo o cabo, o médico da maternidade informou que fazia cerca de três horas que a criança havia nascido e que poderia morrer, caso não fosse socorrida a tempo.

Após o resgate do bebê, o caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), para que seja investigado quem abandonou o recém-nascido no local. A polícia informou que a criança não corre mais risco de morte.