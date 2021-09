Concurso Receita Federal: quais são as disciplinas de auditor?

Um dos editais mais aguardados é o do concurso Receita Federal, que promete atrair muitos concorrentes em busca de uma vaga no fisco federal. O estudo antecipado é fundamental. Mas, quais são as disciplinas cobradas para o auditor, você sabe?

A resposta para essa pergunta é muito importante. Afinal, estudar de maneira específica é fundamental. E, além disso, é primordial não esperar o edital ser publicado para iniciar os estudos.

Por isso, Folha Dirigida traz a lista de disciplinas que são cobradas para o cargo de auditor-fiscal da Receita Federal e certamente devem estar presentes no próximo concurso.

Concurso Receita Federal – disciplinas auditor

As provas do concurso Receita Federal de auditor costumam ser aplicadas com mais de 100 questões, versando por conteúdos de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Veja a lista das disciplinas que costumam ser cobradas para a carreira de auditor-fiscal:

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa – 20 questões;

Espanhol ou Inglês – dez questões;

Raciocínio Lógico-Quantitativo – dez questões;

Administração Geral e Pública – dez questões;

Direito Constitucional – dez questões; e

Direito Administrativo – dez questões;

Conhecimentos Específicos

Direito Tributário – 15 questões;

Contabilidade Geral e Avançada – 20 questões;

Comércio Internacional e Legislação Aduaneira – 15 questões;

Legislação Tributária – dez questões; e

Auditoria – dez questões.

Os últimos concursos de auditor e analista da Receita Federal aconteceram em 2014, sob organização da Esaf.

O que é preciso para concorrer?

Mas, afinal, quem pode fazer o concurso Receita Federal? Ele é para todos ou têm requisitos específicos?

Para concorrer em qualquer concurso da Receita Federal basta ter qualquer curso de graduação (nível superior). E o órgão só tem dois cargos em seu quadro principal e todos eles têm essa exigência, sendo eles: o auditor-fiscal e o analista-tributário.

Os editais ainda costumam trazer outras exigências para que o candidato possa ingressar no cargo, sendo elas:

ter sido aprovado e classificado no concurso;

ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto n. 70.436, de 18/04/1972;

gozar dos direitos políticos; d) estar quite com as obrigações eleitorais;

estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

ter idade mínima de 18 anos;

ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por junta médica oficial;

possuir diploma de curso superior concluído em qualquer área, em nível de graduação, devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC);

apresentar declaração de bens com dados até a data da posse;

apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época da posse.

Quanto ganha um fiscal da Receita Federal?

Entre os atrativos do concurso da Receita Federal estão a remuneração e benefícios. Isso é um forte fator daqueles que demonstram interesse em se tornar fiscal da Receita Federal.

A remuneração atual é de R$21.487,09 já somada com o auxílio-alimentação de R$458.

Agora imagine só: você acabou de se formar, estuda para o concurso, passa para ser fiscal da Receita Federal e no auge da sua carreira já vai estar recebendo mais de R$20 mil. É ou não é muito boa essa oportunidade?