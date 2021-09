Concursos Acre 2021: conheça as oportunidades

Você está pensando em prestar concursos para o estado do Acre (concursos Acre)? O Gran Cursos Online fez um levantamento da situação dos concursos no Acre e você pode conferir todas as informações nesta matéria.

Vale lembrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício financeiro de 2021 foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre com orçamento de R$ 6,7 bilhões, R$ 100 milhões a mais do que o orçamento de 2020.

No dia 1ª de março, o Comitê de Acompanhamento Especial da COVID-19 do Estado do Acre publicou a Resolução n° 18, de 28 de fevereiro, aprovando o enquadramento dos setores e das atividades com maior risco de contaminação e autorizando-os a funcionar em conformidade com os níveis de Risco estabelecidos pelo Decreto nº 6.206, de 22 de junho de 2020.

Confira ao longo desta matéria mais informações sobre os concursos Acre 2021, para facilitar a sua leitura na matéria, navegue utilizando o índice abaixo:

Concursos Acre 2021 com editais publicados

Banco do Brasil

O edital do concurso do Banco do Brasil está ofertando 42 vagas para o cargo de Escriturário para funções de Agente Comercial no estado do Acre.

Resumo do concurso Banco do Brasil

Concurso Banco do Brasil Banco do Brasil BANCA ORGANIZADORA FUNDAÇÃO CESGRANRIO Cargos Escriturário Escolaridade Nível médio Carreiras Administrativa e T.I Lotação Nacional Número de vagas 4.480 (2.240 imediatas e 2.240 CR) Remuneração iniciais de R$ 3.022,37 Inscrições de 24 de junho a 28 de julho de 2021 Taxa de inscrição R$ 38 Data da prova objetiva 26 de setembro de 2021 Clique aqui para ver o edital do concurso do Banco do Brasil

DETRAN AC – Departamento Estadual de Trânsito do Acre

O Detran AC publicou edital com oferta de 62 vagas para os cargos de Orientador de Trânsito, Técnico Administrativo Vistoriador e Examinador de Trânsito. As provas objetivas serão aplicadas no dia 12 de setembro de 2021.

Resumo do edital Detran AC

CONCURSO DETRAN AC DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ACRE Banca organizadora Instituto ACCESS Cargos Orientador de Trânsito

Técnico Administrativo/Vistoriador

Examinador de Trânsito Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Outros Lotação Acre Número de vagas 62 vagas Remuneração de R$ 1.100,00 e R$ 2.130,25 Inscrições de 09/07/2021 a 05/08/2021 Taxa de inscrição de R$ 36,00 e R$ 41,00 Data da prova objetiva 12/09/2021 Link do edital Clique aqui para ver o edital Detran AC 2021

Universidade Federal do Acre – UFAC

A UFAC publicou o edital de concurso em 2019 para o preenchimento de 6 vagas para cargos da carreira de Técnico-Administrativo, mas as provas do certame ainda não foram aplicadas por causa da pandemia do coronavírus.

Resumo do edital UFAC

Concurso UFAC Universidade Federal do Acre Banca organizadora Comissão própria Cargos diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Administrativas, saúde e educação Lotação Acre Número de vagas 6 vagas Remuneração de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 Inscrições de 20/01/2020 a 10/02/2020 (prorrogada) Taxa de inscrição de R$ 80,00 a R$ 130,00 Data da prova objetiva A DEFINIR Link do edital clique aqui para fazer download do edital UFAC 2019

Concursos no Acre: Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região

O Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região, que abrange os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Roraima e Maranhão, oferta 130 vagas para cargos de Agente administrativo, recepcionista, técnico em informática, assistente de gestão e fiscal biomédico.

Resumo do concurso CRBM 4

Concurso CRBM 4 Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região Banca organizadora Instituto Quadrix Cargos diversos Escolaridade Nível médio, técnico e superior Carreiras administrativa e tecnologia da informação Lotação Belém/PA e Porto Velho/RO Número de vagas 130 Remuneração R$ 1.900 a R$ 4.465, 93 Inscrições: 29 de março a 10 de maio de 2021 Link do edital Confira AQUI o link do edital

Concursos Acre 2021 com bancas definidas

Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE AC

O Governador do Estado anunciou que o concurso público do Instituto Socioeducativo do Acre deve ser realizado em breve. A banca escolhida como responsável pelo certame foi o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE).

Resumo do concurso ISE AC

Concurso ISE AC Instituto Socioeducativo do Estado do Acre Banca organizadora Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) Cargos a definir Escolaridade a definir Carreiras Segurança Pública Lotação Estado do Acre Número de vagas a definir Remuneração a definir Situação BANCA DEFINIDA Previsão p/ publicação do edital 2021

Concursos Acre 2021: comissões formadas

Concursos Acre: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre

O governador do estado anunciou em live no Facebook que em novembro deste ano deve ser publicado o edital do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

“Já assinei a criação das comissões. Elas já estão estudando. Logo, logo a agente vai passar pela fase de credenciamento da instituição que irá realizar esse certame. Nossa expectativa é de que no mês de novembro sejam abertas as inscrições e até o fim do ano esse concurso seja realizado para que a gente possa chamar em 2022”, disse Wilson Lima.

O último concurso da Corporação ocorreu em 2015.

Resumo do concurso CBM AC

Concurso CBM AC Corpo de Bombeiros Militar do Acre Banca organizadora a definir Cargos soldado Escolaridade nível médio Carreiras a definir Lotação Acre Número de vagas a definir Remuneração até R$ 4 mil Situação COMISSÃO FORMADA Previsão p/ a publicação do edital 2021 Link do edital Confira AQUI o link do último edital CBM AC

Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN

O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre – Iapen AC pode ter um novo edital em breve. Uma comissão integrada com outros órgãos de segurança pública foi composta para que seja elaborado um projeto para realização de concursos públicos, inclusive, um novo Concurso para Iapen do Acre. Em setembro de 2020, o Ministério Público do Estado do Acre solicitou por meio de uma ação pública ao Iapen AC a realização de um concurso para a Polícia Penal o quanto antes. De acordo com a tutela de urgência emitida pelo MP AC, existe uma quantidade insuficiente de profissionais que desempenham a função nos presídios do estado. O último concurso Polícia Penal AC foi realizado em 2007, pelo Cespe/UnB. Ainda segundo a ação pública, o MP pede que o estado realize concursos para, no mínimo, 454 vagas para o ano de 2022.

Resumo do concurso Polícia Penal AC

Concurso IAPEN AC Instituto de Administração Penitenciária do Acre Banca organizadora a definir Cargos Policial Penal Escolaridade a definir Carreiras Segurança Pública Lotação Estado do Acre Número de vagas Mínimo de 454 vagas Remuneração a definir Situação SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/ COMISSÃO INTEGRADA FORMADA Previsão p/ publicação do edital 2022 Link do edital clique aqui para fazer download do último edital

Ministério Público do Estado do Acre – MP AC

O Ministério Público do Estado do Acre já possui comissão formada para o seu próximo concurso.

Resumo do Concurso MP AC

Concurso MP AC Ministério Público do Estado do Acre Banca organizadora a definir Cargos Promotor de Justiça Substituto Escolaridade Nível Superior Carreiras Jurídico Lotação Acre Número de vagas 10 vagas (previstas) Remuneração R$ 30.404,42 Link do último edital

Polícia Civil do Estado do Acre – PC AC

O concurso PC AC foi anunciado pelo governador, Gladson Cameli. A divulgação aconteceu nas redes sociais. O representante adiantou que as vagas ainda serão definidas, mas que o edital para ingresso na Polícia Civil do Estado do Acre será publicado em setembro deste ano.

Resumo do concurso PC AC

Concurso PC AC Polícia Civil do Estado do Acre Banca organizadora Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE Cargos Delegado, Agente, Escrivão e Auxiliar de Necropsia Escolaridade Nível superior Carreira Policial Lotação Estado do Acre Número de vagas a definir Remuneração iniciais de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00 Situação ANUNCIADO Link do edital Clique AQUI para fazer o download do edital Polícia Civil Acre 2017

Polícia Militar do Estado do Acre

Um novo concurso PM Acre está sendo preparado. Na tarde do dia 17 de agosto, o Secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Acre esteve reunido com representantes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) e do Instituto Socioeducativo (ISE) para iniciar as tratativas administrativas relacionados aos concursos de Segurança Pública do estado.

Resumo do concurso PM Acre

Concurso PM Acre Polícia Militar do Estado do Acre Banca organizadora Ibade Cargos Soldado Escolaridade nível médio Carreiras Policiais Lotação Acre Número de vagas 230 vagas Remuneração R$ 3.319,12 Inscrições de 03/03/2017 a 28/03/2017 Taxa de inscrição R$ 65,00 Data da prova objetiva Situação atual 23/04/2017 COMISSÃO INTEGRADA FORMADA Link do edital clique aqui para fazer o download do último edital PM Acre 2017

Prefeitura Mâncio Lima AC

A comissão que organizará o concurso da Prefeitura Mâncio Lima, localizada no estado Acre, já está formada.

Resumo do concurso Mâncio Lima AC

Concurso Mâncio Lima Prefeitura Municipal de Mâncio Lima – AC SITUAÇÃO ATUAL ANUNCIADO Banca organizadora Em definição Cargos Em definição Escolaridade Em definição Carreiras Em definição Lotação Mâncio Lima, Acre Número de vagas Em definição Remuneração Em definição Inscrições Em definição Taxa de inscrição Em definição Data da prova objetiva Em definição Aguardando publicação de edital

Concursos Acre 2021 anunciados

Concursos Acre: Secretaria do Estado da Fazenda do Acre

A equipe da Secretaria de Fazenda do Estado Acre apresentou no dia 17 de novembro de 2020 a proposta para a realização do próximo concurso Sefaz Acre.

No momento, a Sefaz AC está finalizando os estudos para saber quantas vagas devem ser ofertadas no novo certame. De acordo com as informações obtidas pela equipe do Gran Cursos Online, o concurso da pasta ofertará vagas para os cargos de Auditor da Receita Estadual, Auditor do Tesouro Estadual, Especialista da Fazenda Estadual e Técnico da Fazenda Estadual.

Resumo do concurso Sefaz AC

Concurso Sefaz Acre Secretaria do Estado da Fazenda do Acre Banca organizadora a definir Cargos diversos Escolaridade a definir Carreiras a definir Lotação Acre Número de vagas a definir Remuneração de R$ 1.168,08 a R$ 28.874,85 Situação ANUNCIADO Publicação prevista p/ 2021 Link do edital Confira AQUI o link do último edital Sefaz Acre 2009

Concursos Acre 2021 em estudos

Tribunal de Justiça do estado do Acre – TJ AC

Em maio de 2020, a Gerência de Comunicação do TJ AC informou que estava sendo feito um estudo para mapeamento de vagas. Mas que por conta da resolução 313 do CNJ, o Tribunal não possui previsão para publicação do edital. Último certame foi realizado em 2012.

Resumo do concurso TJ Acre

Concurso TJ Acre Tribunal de Justiça do Acre Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração de R$ 6.760,00 até R$ 4.160,00 Situação ESTUDO DE MAPEAMENTO DE VAGAS Link do edital Clique AQUI para fazer o download do edital

Concursos Acre 2021: outros concursos

Prefeitura Municipal de Brasiléia AC

A Prefeitura de Brasiléia, localizada no estado do Acre, está prestes a abrir novo certame. A Administração Municipal, por meio de lei já sancionada, criou o Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial do Alto Acre e Capixaba (CISAC). Os cargos serão preenchidos por meio de concurso público.

Resumo do concurso Prefeitura de Brasiléia

Concurso Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial do Alto Acre e Capixaba (CISAC) Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Brasileia AC Número de vagas A definir Remuneração A definir Inscrições A definir Taxa de inscrição A definir Data da prova objetiva A definir Link do edital Confira aqui a publicação no Diário Oficial do Estado

Concursos Forças Armadas 2021

Em 2021, as Forças Armadas ofertarão diversas oportunidades para ingresso no Exército, Marinha e Aeronáutica. São milhares de vagas com exigência de nível médio ou superior, para homens e mulheres.

Com remuneração inicial de aproximadamente R$ 3 mil (nível médio) e R$ 10 mil (nível superior), após o curso de formação, os concursos militares são uma excelente oportunidade.

Um dos pontos positivos é que os concursos militares têm o Exame Intelectual (etapa objetiva) aplicada em todas as capitais do país e, muitas vezes, em outras cidades de grande porte, sendo acessível para a maioria dos brasileiros.

Dentre os concursos previstos para 2021 estão os concursos da Escola de Sargentos das Armas, Instituto Militar de Engenharia, Escola de Formação Complementar do Exército, Escola de Cadetes do Exército, Escola de Aprendizes Marinheiros, Escola Naval, Corpo Auxiliar de Praças, Corpo de Engenheiros, Corpo de Saúde e de Apoio à Saúde, Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica e Curso de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria da Aeronáutica, mas acontecerão outros certames.

Confira mais detalhes sobre os concursos das Forças Armadas 2021.