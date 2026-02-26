26/02/2026
ContilPop
Influenciadora é atacada por causa de vestimenta em posto: veja o vídeo

Bella Mantovani foi insultada por mulher que alegou defender a “família tradicional”; acompanhante da criadora de conteúdo afirma que agressora jogou água no veículo

Reprodução/Instagram

A influenciadora Bella Mantovani viveu momentos de tensão enquanto abastecia seu carro em um posto de gasolina nesta quarta-feira (25/2). O episódio, registrado pela própria criadora de conteúdo e compartilhado nas redes sociais, mostra o momento em que Bella passa a ser alvo de insultos verbais de uma desconhecida, motivados unicamente pelo estilo de roupa que utilizava no momento.

Nas imagens que viralizaram, a agressora se aproxima de forma ríspida e dispara críticas morais: “Não tem vergonha na sua cara? Olha o jeito que você está, olha a sua roupa”, afirmou a mulher, que ainda utilizou o discurso de defesa da “família tradicional brasileira” para justificar o constrangimento público causado à influenciadora.

https://www.instagram.com/p/DVMNsmLjsWx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=invalid&ig_rid=735f7e93-7424-40f4-bb50-c6c18b4b0c60

Escalada da Confusão

O também influenciador Vagner Macedo, que acompanhava Bella no momento, trouxe detalhes ainda mais graves sobre o ocorrido. Segundo ele, a gravação captou apenas parte da agressividade, já que a mulher teria retornado posteriormente para jogar água no interior do veículo da influenciadora.

  • O Discurso: A agressora acusou Bella de “atacar valores familiares” devido à sua vestimenta.

  • A Reação: Bella manteve a calma durante o registro, mas desabafou na legenda sobre a falta de empatia.

  • O Argumento: “Quando foi que valores familiares passaram a servir como justificativa para esse tipo de comportamento?”, questionou a criadora de conteúdo.

Desabafo e Repercussão

Bella refletiu sobre o limite entre opinião e desrespeito, ressaltando que não houve qualquer provocação de sua parte. Para a influenciadora, o caso é um reflexo do descontrole e da intolerância que têm dominado as relações sociais em espaços públicos.

O vídeo de Bella Mantovani acendeu um debate necessário sobre a liberdade individual e o julgamento estético. Muitos seguidores e outras figuras públicas prestaram solidariedade à influenciadora, condenando a atitude da agressora e reforçando que nenhuma vestimenta justifica ataques de ódio ou agressões físicas e verbais.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet

