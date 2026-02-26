Maddox, 24, o filho mais velho dos atores Angelina Jolie, 50, e Brad Pitt, 62, deixou de usar o nome do pai em sua assinatura artística. Nos créditos do filme “Couture”, estrelado pela atriz, em que foi assistente de direção, ele usou apenas o sobrenome da mãe.

O longa estreou nos cinemas franceses na última semana e já havia sido exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em setembro de 2025, quando o crédito foi dado a Maddox Jolie.

Outra filha do casal, Shiloh, 19, removeu oficialmente o sobrenome do pai após vivenciar “eventos dolorosos”. A adolescente solicitou a mudança de nome em seu aniversário de 18 anos.

De acordo com o Daily Mail, Pitt ficou devastado ao saber que os filhos retiraram o seu sobrenome, e que isso seria uma mensagem clara de que eles não voltariam atrás.

Angelina e Brad se separaram em 2016 e têm os filhos Maddox, Shiloh, Pax, Zahara, e os gêmeos Knox e Vivienne.