27/02/2026
ContilPop
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai
Paredão falso no BBB 26: relembre os ex-participantes que já passaram pela dinâmica em edições anteriores
Influenciadora é atacada por causa de vestimenta em posto: veja o vídeo
Entenda por que Maxiane perdeu o apartamento que ganhou no BBB 26
Jaqueta usada por equipe dos Mamonas Assassinas é encontrada intacta sobre caixão de Dinho
Foo Fighters é confirmado como atração principal do Rock in Rio 2026
Filho de Ivete Sangalo deixa recado emocionante após acidente com a cantora
Prepare-se: Mercúrio retrógrado retorna e afeta estes signos em 2026

Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai

Assim como os outros filhos do casal, mais velho assinou crédito apenas com nome da mãe

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Angelina e Maddox Jolie no jantar de Estado na Casa Branca em homenagem ao presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, em 2023 • Anna
Angelina e Maddox Jolie no jantar de Estado na Casa Branca em homenagem ao presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, em 2023/Foto: Anna

Maddox, 24, o filho mais velho dos atores Angelina Jolie, 50, e Brad Pitt, 62, deixou de usar o nome do pai em sua assinatura artística. Nos créditos do filme “Couture”, estrelado pela atriz, em que foi assistente de direção, ele usou apenas o sobrenome da mãe.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O longa estreou nos cinemas franceses na última semana e já havia sido exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em setembro de 2025, quando o crédito foi dado a Maddox Jolie.

Outra filha do casal, Shiloh, 19, removeu oficialmente o sobrenome do pai após vivenciar “eventos dolorosos”. A adolescente solicitou a mudança de nome em seu aniversário de 18 anos.

De acordo com o Daily Mail, Pitt ficou devastado ao saber que os filhos retiraram o seu sobrenome, e que isso seria uma mensagem clara de que eles não voltariam atrás.

Angelina e Brad se separaram em 2016 e têm os filhos Maddox, Shiloh, Pax, Zahara, e os gêmeos Knox e Vivienne.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.