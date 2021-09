Concursos nível médio 2021: veja aqui as previsões!

Concursos Nível médio 2021: norte

Concursos Acre

Corpo de Bombeiros Militar do Acre

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre pode estar perto de anunciar um próximo concurso. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública anunciou a formação de comissão para realização de um novo certame. A expectativa é de que haja vagas de nível médio.

CONCURSO BOMBEIRO AC CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ACRE AC Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras Segurança Pública Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração A definir Situação Comissão Formada Taxa de inscrição A definir Data da prova objetiva A definir Links do último edital Clique aqui para ver o último edital

Concursos Amapá

Secretaria de Estado da Educação do Amapá

A Secretaria de Estado da Educação do Amapá pode ter edital divulgado em breve. O Ministério Público do Estado determinou que o governo realize um novo certame. A expectativa é de que haja vagas de nível médio.

CONCURSO SEED AP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Níveis médio e superior Carreira A definir Lotação Estado do Amapá Número de vagas A definir Remuneração A definir Situação atual recomendado Link do último edital Clique aqui para ver o último edital

Concursos Amazonas

Polícia Militar do Estado do Amazonas

Um novo concurso público da Polícia Militar do Estado do Amazonas pode ser realizado breve. O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, participou da inauguração de Delegacia Especializada e reforçou a necessidade do aumento do quadro de pessoal para forças de segurança do estado.

Concurso PM AM Polícia Militar do Estado do Amazonas AM Banca organizadora a definir Cargos Soldado e Oficial Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Policial Lotação Amazonas Número de vagas a definir Remuneração R$ 4.464,87 a R$ 9.125,00 Situação atual Anunciado Taxa de inscrição a definir Data da prova objetiva a definir Links dos últimos editais Edital PM AM Oficiais – Edital PM AM Soldado

Concursos Pará

Procuradoria-geral do Estado do Pará

A Procuradoria-geral do Estado do Pará divulgou edital de concurso público que é organizado Fundação Cetap. O certame oferece oportunidades de nível médio. Segundo o cronograma, as inscrições podem ser feitas até outubro de 2021.

CONCURSO PGE PA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ Banca organizadora CETAP Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Administrativa Lotação Pará Número de vagas 36 vagas imediatas + CR Remuneração R$ 1.257,30 e R$ 3.238,47 Inscrições 17/08/2021 a 13/10/2021 Data da prova 07/11/2021 Link do edital Clique aqui para ver o edital

Concursos Rondônia

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Saiu o edital de concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Sob organização da Fundação Getúlio Vargas – FGV, são ofertadas 43 vagas. Deste total, há oportunidades de nível médio. As provas objetivas serão aplicadas em outubro de 2021.

CONCURSO TJ RO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA Situação do concurso edital publicado Banca organizadora Fundação Getúlio Vargas – FGV Cargos Analista e Técnico Judiciário Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Administrativa, jurídica, tecnologia da informação e outras Lotação Rondônia Número de vagas 43 vagas Remuneração R$ 3.539,04 a R$ 6.365,21 Inscrições 06 a 29/09/2021 Taxa de inscrição R$ 100,00 a R$ 130,00 Data ou datas da prova objetiva 31/10/2021 Link do edital Clique aqui para ver o edital

Concursos Roraima

Tribunal de Justiça de Roraima

O Tribunal de Justiça do estado de Roraima está com comissão formada para a realização do próximo concurso desde 2016. A expectativa é de que o futuro edital de concurso público ofereça vagas de nível médio.

CONCURSO TJ RR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA Banca organizadora A definir Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio e superior Carreiras Administrativa Lotação Roraima Número de vagas A definir Remuneração inicial de até R$ 7,5 mil Inscrições A definir Taxa de inscrição A definir Data da prova objetiva A definir Link do edital Clique aqui para ver o último edital

Concursos Tocantins

Assembleia Legislativa de Tocantins

O novo certame da Assembleia Legislativa do estado está previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício financeiro de 2021. Segundo o órgão, ainda não há uma data definida para a realização do certame, contudo, os estudos sobre os cargos e salários seguem a todo vapor.

Concurso ALE TO Assembleia Legislativa do Tocantins TO Banca organizadora a definir Cargos a definir Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras a definir Lotação Tocantins Número de vagas a definir Remuneração R$ 5.190,06 a R$ 25.406,66 Situação Previsto no PLOA 2021 Link do edital Aguardando publicação

Concursos Nível médio 2021: nordeste

Concursos Alagoas

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Alagoas

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Alagoas está com concurso público em andamento. Sob organização da RHS Consult, são ofertadas vagas para cargos de nível médio e superior. Provas objetivas serão aplicadas em novembro de 2021.

CONCURSO CORE AL CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE ALAGOAS Situação Edital publicado Banca organizadora RHS Consult Cargos Auxiliar administrativo, fiscal e contador Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Administrativa Lotação Alagoas Número de vagas 4 Remuneração R$ 1.514,00 a R$ 2.535,00 Inscrições 14/06/2021 a 28/09/2021 Taxa de Inscrição R$ 55,00 a 65,00 Data da prova 07/11/2021 Link do edital Clique aqui para ver o edital

Concursos Bahia

Prefeitura de Várzea Nova BA

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Várzea Nova, localizada no estado da Bahia. Sob organização do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP, o certame oferece vagas de nível médio. Provas objetivas serão aplicadas em novembro de 2021.

Concurso Várzea Nova BA Prefeitura de Várzea Nova BA SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora IDCAP Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio, técnico e superior Carreiras Psicologia, educação, odontologia, nutrição, saúde, fisioterapia, farmácia, engenharia, enfermagem, serviço social, jurídica, administrativa e outras Lotação Várzea Nova, Bahia Número de vagas 220 vagas Remuneração R$ 1.100,00 a R$ 4.800,00 Inscrições 10/09/2021 a 13/10/2021 Taxa de inscrição R$ 60,00 a R$ 100,00 Data da prova objetiva 07/11/2021 Clique aqui para ver o edital

Concursos Ceará

Prefeitura de Icapuí CE

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado do Ceará. Sob organização do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (CETRED), o certame oferece vagas de nível médio.

Concurso Icapuí CE Prefeitura de Icapuí CE SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Centro de Treinamento e Desenvolvimento (CETRED) Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio, técnico e superior Carreiras Administração, contabilidade, saúde, fiscal, enfermagem, serviço social, engenharia, farmácia, odontologia, fisioterapia, nutrição, educação, psicologia e outros. Lotação Icapuí, Ceará Número de vagas 105 vagas imediatas + 337 vagas de cadastro reserva Remuneração R$ 1.100,00 a R$ 8.374,53 Inscrições 05/08/2021 a 06/09/2021 Taxa de inscrição R$ 65,00 a R$ 125,00 Data da prova objetiva 14/11/2021 Clique aqui para ver o edital

Concursos Maranhão

Conselho Regional de Psicologia da 22ª região

Saiu o edital de concurso público do Conselho Regional de Psicologia da 22ª região. Sob organização do Instituto Quadrix, o certame oferece vagas de nível médio. As provas objetivas serão aplicadas em novembro de 2021.

CONCURSO CRP MA CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 22ª REGIÃO Situação edital publicado Banca organizadora Instituto QUADRIX Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio e superior Carreiras Administrativa e outras Lotação Maranhão Número de vagas 3 vagas + 57 de cadastro reserva Remuneração R$ 1.101,95 a R$ 3.873,87 Inscrições 27/08/2021 a 07/10/2021 Taxa de inscrição R$ 35,00 a R$ 55,00 Data da prova objetiva 07/11/2021 Link do edital Confira o edital CRP MA 2021

Concursos Paraíba

Prefeitura de João Pessoa PB

O próximo concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado da Paraíba, terá edital para guarda municipal publicado em breve. Existe um aumento orçamentário previsto para 2022 e que nesse aumento está incluída a possibilidade de um novo certame.

Concurso GCM João Pessoa PB Prefeitura de João Pessoa PB SITUAÇÃO ATUAL ANUNCIADO Banca organizadora A definir Cargos Guarda municipal Escolaridade A definir Carreiras Policial Lotação João Pessoa, Paraíba Número de vagas A definir Remuneração A definir Inscrições A definir Taxa de inscrição A definir Data da prova objetiva A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Pernambuco

Prefeitura de Granito

Foram prorrogadas as inscrições do concurso público da Prefeitura de Granito, localizada no estado do Pernambuco. Sob organização da Contemax Consultoria, o edital oferta 40 vagas. Deste total, há oportunidade de nível médio.

CONCURSO GRANITO PE PREFEITURA DE GRANITO PE Banca organizadora Contemax Consultoria Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio, técnico e superior Carreiras Diversas Lotação Granito, Pernambuco Número de vagas 40 vagas Remuneração R$ 1.300,00 a R$ 11.000,00 Inscrições 1º a 30/09/2021 Taxa de inscrição R$ 45,50 a R$ 57,50 Data da prova objetiva 31/102021 Link do edital Confira aqui o edital

Concursos Piauí

Secretaria de Estado da Saúde do Piauí

O Tribunal de Contas do estado Piauí voltou a recomendar um novo concurso público para a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí no mês de janeiro. A recomendação citou concurso público para todos os cargos efetivos, incluindo de nível médio.

CONCURSO CONCURSO SESAPI SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PIAUÍ Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade médio e superior Carreiras A definir Lotação Piauí Número de vagas A definir Remuneração R$ 1.241,68 a R$ 2.256,01 Situação Comissão formada Link do edital Clique aqui para ver o último edital

Concursos Rio Grande do Norte

Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte

O concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte segue em andamento. Com comissão formada, o órgão informa que os estudos sobre o quantitativo de vagas ainda não foi finalizado. Mas a expectativa é de que ofereça vagas de nível médio.

Concurso Detran RN Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte Banca organizadora a definir Cargos a definir Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras a definir Lotação Rio Grande do Norte Número de vagas a definir Remuneração R$ 1.000,00 a R$ 8.279,27 Situação atual Comissão formada Link do último edital Clique aqui para ver o último edital

Concursos Sergipe

Coordenadoria Geral de Perícia de Sergipe

O próximo concurso público da Coordenadoria Geral de Perícia de Sergipe deve ser oficializado em breve. O certame já foi autorizado pelo governador do Estado. A expectativa é que o edital ofereça vagas de nível médio.

Concurso Perícia SE Coordenadoria Geral de Perícia de Sergipe Banca organizadora A definir Cargos Agente Técnico de Necropsia, Papiloscopista e Perito Criminalístico Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Tecnologia da informação, saúde e outras Lotação Sergipe Número de vagas A definir Remuneração Iniciais de até R$ 4.102,62 (de acordo com o último edital) Situação atual Autorizado pelo governador Link do último edital Clique aqui para ver o último edital

Concursos Nível médio 2021: centro-oeste

Goiás

Prefeitura de Alto Horizonte GO

Foi prorrogado as inscrições do concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado de Goiás. Segundo documento divulgado pela banca, as novas inscrições podem ser feitas entre 2 e 16 de setembro de 2021. Há vagas de nível médio.

Concurso Alto Horizonte GO Prefeitura de Alto Horizonte GO SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora ITEC – Consultoria Educacional Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio, técnico e superior Carreiras Administração, fiscal, arquitetura, contabilidade, jurídica, serviço social, controle, educação, enfermagem, engenharia, farmácia, fisioterapia, saúde, nutrição, psicologia e outros Lotação Alto Horizonte, Goiás Número de vagas 67 vagas + 377 de cadastro reserva Remuneração R$1.567,35 a R$9.000,00 Inscrições 02 a 16/09/2021 Taxa de inscrição R$ 120,00 a R$ 190,00 Data da prova objetiva 03/10/2021 Clique aqui para ver o edital Clique aqui para ver as retificações

Mato Grosso

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 12ª Região

O próximo concurso público do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 12ª Região terá edital divulgado em breve. O Instituto Quadrix foi a empresa escolhida para organizar o certame. O edital ofertará vagas para os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

CONCURSO CRTR 12 CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 12ª REGIÃO Banca organizadora Instituto Quadrix Cargos Agente Fiscal Escolaridade Nível médio/técnico Carreiras Administrativa Lotação Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Número de vagas A definir Remuneração A definir Inscrições A definir Taxa de inscrição A definir Data da prova objetiva A definir Link do edital Clique aqui para ver o último edital

Mato Grosso do Sul

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul

Saiu o edital de concurso público do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul. Sob organização do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, o certame oferta vagas de nível médio.

Concurso CAU MS Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul BANCA ORGANIZADORA IADES Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e Superior Carreiras Arquitetura, jurídica, contabilidade e outras Lotação Mato Grosso do Sul Número de vagas 5 + 160 de cadastro reserva Remuneração R$ 1.814,72 a R$ 6.600,00 Inscrições 29/07/2021 a 19/09/2021 Taxa de inscrição R$ 73,00 a R$ 90,00 Data da prova objetiva 17/10/2021 Clique aqui para ver o edital

Distrito Federal

Conselho Federal de Contabilidade

O próximo concurso público do Conselho Federal de Contabilidade segue em andamento. A Empresa Paranaense de Licitações foi a empresa escolhida para organizar o certame. De acordo com o órgão, serão oferecidas vagas de nível médio.

Concurso CFC Conselho Federal de Contabilidade Banca organizadora EPL – Empresa Paranaense de Licitações Cargo Contador, Técnico Administrativo e Procurador Escolaridade Nível Médio e Nível Superior Carreiras Autarquia Especial Corporativa Lotação Brasília, Distrito Federal Número de vagas 6 vagas Remuneração R$ 3.402,48 a R$ 10.242,02 Inscrições A definir Situação atual Banca definida Data da prova objetiva A definir Link do último edital Clique aqui para ver último edital

Concursos Nível médio 2021: sudeste

São Paulo

Prefeitura de Tabatinga SP

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado de São Paulo. Sob organização da Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa, o certame oferece oportunidades de cadastro reserva de vários níveis, incluindo nível médio.

Concurso Tabatinga SP Prefeitura de Tabatinga SP SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Farmácia, enfermagem, saúde, odontologia e outros Lotação Tabatinga, São Paulo Número de vagas Cadastro reserva Remuneração R$ 1.220,43 a R$ 6.644,55 Inscrições 06 a 17/09/2021 Taxa de inscrição R$ 50,00 a R$ 60,00 Data da prova objetiva 10/10/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Tabatinga SP

Minas Gerais

Prefeitura de São João Del-Rei MG

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de São João Del-Rei, localizada no estado de Minas Gerais. Sob organização do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP, são ofertadas 328 vagas, além de formação de cadastro reserva.

Concurso São João Del-Rei MG Prefeitura de São João Del-Rei MG SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora IBGP Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio, técnico e superior Carreiras Administração, fiscal, contabilidade, enfermagem, farmácia, TI, saúde, jurídica, engenharia, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e outras Lotação São João Del-Rei, Minas Gerais Número de vagas 328 + cadastro reserva Remuneração R$ 928,36 a R$ 9.826,00 Inscrições 25/08/2021 a 24/09/2021 Taxa de inscrição R$ 42,00 a R$ 62,00 Data da prova objetiva 16, 17 e 24/10/2021 Clique aqui para ver o edital

Rio de Janeiro

Prefeitura de Miguel Pereira

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Miguel Pereira, localizada no estado do Rio de Janeiro. Sob organização do Instituto Nacional de Concurso Público – INCP, o certame oferece vagas de cadastro reserva para todos níveis de escolaridade, incluindo nível médio.

Concurso Miguel Pereira RJ Prefeitura de Miguel Pereira RJ SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Instituto Nacional de Concurso Público – INCP Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio, técnico e superior Carreiras Administração, policial, educação, arquitetura, contabilidade, enfermagem, serviço social, engenharia, farmácia, fiscal, fisioterapia, saúde, nutrição, psicologia e outros Lotação Miguel Pereira, Rio de Janeiro Número de vagas Cadastro reserva Remuneração R$ 1.074,17 a R$ 6.675,54 Inscrições 09 a 24/09/2021 Taxa de inscrição R$ 40,00 a R$ 100,00 Data da prova objetiva 31/10/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Miguel Pereira RJ

Espírito Santo

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo divulgou no Diário Oficial do Espírito Santo na quinta-feira (25/03) a comissão organizadora do próximo concurso público do órgão. A expectativa é que o edital ofereça vagas de nível médio.

Concurso IDAF ES Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo Banca organizadora a definir Cargos a definir Escolaridade Nível médio e superior Carreiras A definir Lotação Espírito Santo Número de vagas a definir Remuneração a definir Situação atual Comissão formada Link do último edital Clique aqui para ver o último edital

Concursos Nível médio 2021: sul

Rio Grande do Sul

Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo RS

Saiu o edital de concurso público da Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Sob organização da FUNDATEC, são ofertadas 32 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Candidatos de nível médio podem participar.

Concurso Novo Hamburgo RS Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo RS SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora FUNDATEC Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio e técnico Carreiras Outros Lotação Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul Número de vagas 32 vagas + cadastro reserva Remuneração R$ 6,06 por hora a R$ 12,86 por hora Inscrições 06 a 23/09/2021 Taxa de inscrição R$ 40,00 a R$ 65,00 Data da prova objetiva 17/10/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Novo Hamburgo RS

Santa Catarina

Prefeitura de Vargem SC

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado de Santa Catarina. Sob organização da Aprender, o certame oferece 5 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Candidatos de nível médio podem participar.

Concurso Vargem SC Prefeitura de Vargem SC SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Aprender Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Fisioterapia, nutrição, enfermagem e saúde Lotação Vargem, Santa Catarina Número de vagas 5 vagas + cadastro reserva Remuneração R$ 1.827,74 a R$ 4.741,60 Inscrições 09/09/2021 a 08/10/2021 Taxa de inscrição R$ 100,00 Data da prova objetiva 24/10/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Vargem SC

Paraná

Prefeitura de Corbélia

Saiu edital de concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado do Paraná. Sob organização da Consulplan, são ofertadas 40 vagas. As provas objetivas serão aplicadas em outubro de 2021.

Concurso Corbélia PR Prefeitura de Corbélia PR SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Consulplan Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio e superior Carreiras Administração, educação, contabilidade, fiscal e outras Lotação Corbélia, Paraná Número de vagas 40 vagas Remuneração R$ 1.685,54 a R$ 5.516,34 Inscrições 25/08/2021 a 23/09/2021 Taxa de inscrição R$ 60,00 a R$ 100,00 Data da prova objetiva 31/10/2021 Clique aqui para ver o edital

