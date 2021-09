Concursos TRE: PLOA 2022 traz 1.197 vagas na Justiça Eleitoral

Enviado ao Congresso Nacional pelo Governo Federal, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022 prevê a realização de concursos TRE’s, sendo mais de 1,1 mil vagas. Quer saber mais? Continue lendo!

O PLOA 2022 totaliza 4.231 vagas. E, dessas, são 1.197 vagas, das quais 370 são para criação e 827 para provimento.

As vagas para provimento podem ser tanto para novos concursos quanto para editais já publicados, de seleções em andamento. Com isso, os órgãos podem prover novos cargos no próximo ano.

Entretanto, embora o quantitativo seja bem atrativo, é sempre bom lembrar que ele é apenas uma previsão. Mas isso já é um bom indicativo que você precisa reforçar a sua preparação, já que a realização de concursos e novos provimentos estão nos planos do governo para 2022.

As demais vagas do Poder Judiciário estão divididas entre os seguintes órgãos:

Supremo Tribunal Federal – 82 vagas (todas para provimento);

Superior Tribunal de Justiça – 142 vagas (todas para provimento);

Justiça Federal – 1.225 vagas (775 para criação e 450 para provimento);

Justiça Militar da União – 792 vagas (740 para criação e 52 para provimento);

Justiça do Trabalho – 502 vagas (52 para criação e 450 para provimento);

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – 250 vagas (todas para provimento);

Conselho Nacional de Justiça -41 vagas (20 para criação e 21 para provimento).

Concursos de TRE’s podem ser realizados em 2022, segundo PLOA

Concursos TRE: TSE autorizou o preenchimento de 364 vagas

Em maio, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou o preenchimento de 364 cargos efetivos em concursos TRE para a Justiça Eleitoral em 2021. Em seguida, o órgão explicou como será o provimento dessas vagas.

Do total, serão 242 para técnico judiciário (nível médio) e 122 para analista judiciário (nível superior). Vale lembrar que o Orçamento Anual de 2021, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, trouxe 982 cargos para os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). No entanto, o TSE deu aval para apenas 364 vagas.

Segundo o TSE, este foi o quantitativo estabelecido diante do enquadramento aos limites orçamentários, financeiros e de pagamento fixados para Justiça Eleitoral. Porém, no mês de outubro, o TSE deve avaliar a inclusão de mais vagas efetivas para os estados.

“Deverá ser realizada nova revisão no próximo mês de outubro, quando será verificada a possibilidade de ampliação dos quantitativos, observado os quantitativos previstos no Anexo V da LOA/2021”, explicou o TSE.

Concurso TRE PI está com preparativos avançados

Um edital que pode ser contemplado com o PLOA 2022 é o do concurso TRE PI. Em maio, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí emitiu uma nota confirmando que a comissão organizadora da seleção já trabalha no projeto básico.

Para quem não sabe, o projeto básico, também conhecido como termo de referência, é o documento que reúne as principais informações do concurso, como vagas, cargos, etapas. perspectivas de inscritos, entre outras, sendo entregue às bancas interessadas em organizar a seleção.

E quais serão os cargos do novo concurso TRE PI? Essa informação ainda não foi confirmada, mas a seleção poderá trazer vagas para os cargos de técnico e analista.

Afinal, o tribunal terá cargos vagos nessas funções. Em último levantamento foi constatado que há 42 servidores aptos a se aposentarem, sendo:

28 técnicos judiciários — área Administrativa;

Seis analistas judiciários — área Judiciária;

Seis analistas judiciários — área Administrativa;

Um analista judiciário — apoio especializado em Taquigrafia; e

Um analista judiciário — apoio especializado em Biblioteconomia.

Prepare-se para concursos de tribunais

