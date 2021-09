Convocação da PM, acreana em Dubai, pesquisa para governo, mega operação e outras; veja mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana na nossa retrospectiva.

As matérias estão nas mais variadas categorias do site.

Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Da sobral pra Dubai: blogueira do Acre faz viagem internacional e bomba na web: “Nem acredito”

Ex-moradora do bairro Sobral em Rio Branco, a blogueira Jéssica Ingrede deixou seus seguidores impactados na manhã desta segunda-feira (13). A digital influencer havia anunciado uma ‘viagem misteriosa’ para seus 232 mil seguidores, e hoje revelou o destino final, em seu Instagram. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Em briga de família, pai golpeia filha com perna-manca na cabeça e mulher é encaminhada em estado grave ao PS

Raelma Cruz Feitosa, de 30 anos, foi brutalmente agredida a golpes de pernamanca na cabeça na tarde deste domingo (12), em uma residência localizada na rua Rádio Farol, no bairro Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

O ContilNet quer saber: Em quem você votaria para assumir o Governo do Acre nas Eleições 2022?

O ContilNet preparou uma enquete nesta terça-feira (14) para saber de você qual sua intenção de voto para o Governo do Acre nas eleições de 2022. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Urgente: Ministério da Saúde vai cancelar envio de vacina contra Covid-19 para o Acre, diz Gladson

O governador Gladson Cameli (Progressistas) disse, nesta terça-feira (14) durante evento do Governo do Acre, que o Ministério da Saúde vai cancelar o envio de vacinas contra Covid-19 para o Acre.

QUARTA-FEIRA

Denúncias de maus-tratos em curso de formação da PM no Acre ganha destaque na capa do O Globo

A situação denunciada para diversos veículos de comunicação do Estado sobre o tratamento ofertado aos soldados da Polícia Militar durante o curso de formação estampou a capa do jornal O Globo nesta quarta-feira (15). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Prefeitura no AC divulga seletivo para área da saúde com salários de mais de R$2 mil; confira

A Prefeitura Municipal de Mâncio Lima divulgou nesta quarta-feira (15), o processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde do município. As vagas, por sua vez, são para nutricionista, técnico em enfermagem e enfermeiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Família encontra corpo de jovem desaparecido em Rio Branco em área de mata

O corpo do jovem Thiago Nogueira, de 24 anos, foi encontrado pela família dele, na noite de quarta-feira (15), em uma área de mata na rua Tom Roque, no bairro Sobral, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Grande operação no Acre mira integrantes de facção e servidor do MP, acusado de passar informações sigilosas

As polícias Federal, Civil e Militar, com o apoio irrestrito do Ministério Público do Acre, deflagraram, nas primeiras horas desta quinta-feira (15), a Operação Kaltes Blut com objetivo de desarticular umas organização criminosa de tráfico interestadual de drogas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Com registro de quase 40ºC, Rio Branco figura no top 10 das capitais mais quentes do país em 2020

A capital Rio Branco está no top 10 das capitais brasileiras que mais registraram temperaturas elevadas em 2020. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, foi registrado a máxima de 39,8ºC. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gladson Cameli convoca mais 92 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar

Dando continuidade aos avanços na Segurança Pública, o governador Gladson Cameli fez o chamamento de mais 92 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre (PMAC), nesta sexta-feira, 17, durante solenidade realizada no Palácio Rio Branco. A lista dos convocados foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.