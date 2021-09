Com registro de quase 40ºC, Rio Branco figura no top 10 das capitais mais quentes do país em 2020

A capital Rio Branco está no top 10 das capitais brasileiras que mais registraram temperaturas elevadas em 2020. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, foi registrado a máxima de 39,8ºC.

Na região Norte, Rio Branco só fica atrás de Tocantins (43ºC), Boa Vista (42ºC) e Porto Velho (40,9%) quando o assunto é calor. Em 2021, a capital não parece que vai ficar para trás, já que neste período de estiagem, os números já chegaram a 39 graus, com sensações acima de 40.

A capital que registrou o maior índice foi Cuiabá (MT), com incríveis 44ºC. Neste mesmo estado, os moradores do município de Nova Maringá foram o que mais sofreram com o calor. Somente lá, a marca ficou em 44,8ºC. Já a menor no país, de acordo com o levantamento, foi em Natal (RN), com 34ºC.

Segundo o portal Brasil em Mapas, “as altas temperaturas no Brasil é um alerta do código vermelho para a humanidade sobre mudança climática de acordo com o Climate Report, da IPPC”.

Um dado interessante a respeito desta pesquisa está na região Nordeste, conhecida por registrar temperaturas altas. No mapa, a capital Curitiba (PR), que em época de inverno registra baixas temperaturas, foi mais quente que quase todas as capitais nordestinas, ficando atrás apenas de São Luís (MA), com 41,1ºC.