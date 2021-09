Criminosos armados rendem e roubam vendedor de roupas no Taquari; um termina preso pela PM

Um assaltante identificado como Jhonatan Souza da Silva , 26 anos, foi preso acusado de roubo, na tarde desta quarta-feira (1), em uma rua no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de Policiais Militares do 2° Batalhão, um vendedor de roupas ainda não identificado estava com seu veículo atendendo o pedido de um cliente no bairro Taquari, quando foi surpreendido por dois criminosos que estavam de posse de armas de fogo, anunciaram o assalto.

Os bandidos colocaram o trabalhador dentro do próprio veículo e levaram ele para uma casa abandonada no mesmo bairro, onde tiraram toda a mercadoria do carro e depois liberaram o vendedor. Após a ação, a vítima saiu do local e acionou a Policia Militar do 2° Batalhão, que colheram as informações e acharam até uma residência onde estava um dos criminosos.

Ao avistar a guarnição, Jhonatan apontou aos PMs uma pistola 9 mm com 13 munições e acabou recebendo cerca de 7 disparos por parte dos militares, mas nenhum acertou o bandido que em seguida se rendeu e teve a arma apreendida.

Ao entrar na residência, a polícia acabou encontrando a mercadoria que tinha sido roubada, 5 trouxinhas de pasta a base e mais 30 trouxinhas de pedra de Crack.

Diante dos fatos, o bandido recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos.