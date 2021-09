Recentemente, alguns influenciadores com milhões de seguidores têm perdido suas contas no Instagram. Como a coluna contou, Deolane Bezerra, Lucas Guimarães e Kamila Simioni são alguns deles. Isso porque a plataforma vem banindo com mais frequência qualquer conta que infrinja as diretrizes da rede social. Sorteio de dinheiro e algumas expressões fazem parte da lista de proibições que você confere abaixo.

Expressões Qualquer expressão, falada ou escrita, que seja considerada preconceituosa ou que incentive a violência poderá ser banida. Termos homofóbicos, incentivo à automutilação e muitos outros pontos são terminantemente proibidos pelo Instagram.

