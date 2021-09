Em Assis Brasil, projeto LIDER do Sebrae realiza doação à Cáritas Diocesana

Entre 23 e 24 de setembro, o Sebrae no Acre realizou o 3º Encontro do projeto LIDER Tríplice Fronteira, em Assis Brasil. O programa Liderança para Desenvolvimento Regional (LIDER), é uma iniciativa do Sebrae Nacional que integra lideranças do poder público, entidades privadas e terceiro setor, para o desenvolvimento do território.

O objetivo do programa é alavancar o desenvolvimento regional, a partir do olhar dos setores público, privado e terceiro setor, onde as lideranças são mobilizadas, sensibilizadas, organizadas e qualificadas para construção e implementação do desenvolvimento econômico da região.

Neste encontro, os participantes foram desafiados a ajudar uma instituição que pratique ações sociais. A entidade escolhida foi a Cáritas Diocesana, que abriga, dá suporte e mantimentos aos migrantes que estão em Assis Brasil.

“Essa ação é um exercício previsto na metodologia e faz com que os participantes tenham que lidar com um problema real e encontrar soluções em conjunto, praticando uma ação necessária no futuro que é a atuação deles na solução dos problemas que afetam a região”, explicou Marcelo Macedo, gerente da unidade de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios (DAN) do Sebrae.

As lideranças arrecadaram, por meio de doações, cerca de R$ 12 mil em alimentos, água mineral, produtos de limpeza e de higiene pessoal, que serão destinados aos migrantes acompanhados pela Cáritas.